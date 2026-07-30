FIFA điều tra á quân thế giới Argentina

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức khởi động điều tra đối với Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA), cùng một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội tuyển nước này sau hàng loạt sự cố xảy ra ở trận chung kết World Cup 2026.

Ngay khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc trận chung kết trên sân MetLife cách đây 10 ngày, cầu thủ hai đội đã xảy ra va chạm, trong đó nhiều thành viên của Argentina bị cho là có hành vi tấn công cầu thủ Tây Ban Nha.

Theo thông báo từ FIFA, Ban kỷ luật và đạo đức của tổ chức này đã tiến hành thu thập chứng cứ, đánh giá toàn bộ diễn biến vụ việc và đề xuất biện pháp xử lý. Dựa trên những đánh giá ban đầu, FIFA quyết định mở điều tra đối với hậu vệ Nahuel Molina với hai cáo buộc hành hung và một cáo buộc có hành vi phi thể thao.

Leandro Paredes (số 5) lao vào đánh người sau trận thua Tây Ban Nha

Tiền vệ Leandro Paredes cũng đối mặt tình thế nghiêm trọng khi bị điều tra ba cáo buộc hành hung. Trong khi đó, trợ lý HLV Roberto Ayala bị xem xét trách nhiệm với một cáo buộc tương tự.

Ngoài ra, FIFA còn điều tra Thiago Almada của Argentina và Gavi của Tây Ban Nha vì những hành vi bị cho là thiếu chuẩn mực thể thao trong trận đấu. Các hành vi phi thể thao có thể bị treo giò tối thiểu một trận. Với các trường hợp hành hung, mức xử phạt thấp nhất là ba trận và hoàn toàn có thể tăng nặng nếu mức độ vi phạm được xác định nghiêm trọng.

Trong hồ sơ điều tra, Nahuel Molina bị cho là đã đánh tiền vệ Rodri sau khi trận chung kết kết thúc. Trong khi đó, Leandro Paredes bị cáo buộc xô đẩy và tấn công nhiều cầu thủ Tây Ban Nha trong cuộc hỗn loạn trên sân.

Không chỉ các cá nhân, AFA cũng đứng trước nguy cơ nhận án phạt từ FIFA, do sử dụng sự kiện thể thao cho mục đích ngoài bóng đá, các biểu hiện mang tính phân biệt đối xử hoặc phân biệt chủng tộc, cùng trách nhiệm trong công tác tổ chức, đảm bảo an ninh và duy trì trật tự tại các trận đấu.

Nếu các cáo buộc được xác nhận, Argentina có thể phải đối mặt với hàng loạt chế tài nghiêm khắc, từ án treo giò dành cho cầu thủ, thành viên ban huấn luyện đến các khoản tiền phạt đáng kể đối với AFA. Cuộc điều tra lần này được xem là một trong những vụ việc kỷ luật lớn nhất sau World Cup 2026 và có thể tạo ra những tác động không nhỏ đối với đội tuyển Argentina trong thời gian tới.