Đình Bắc: "Chiến thắng của tập thể là điều quan trọng nhất"

ANTD.VN - Tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội nhận thức được sự kỳ vọng, khát khao cống hiến bằng những bàn thắng song khẳng định chiến thắng của tập thể đội tuyển quan trọng hơn cả.

"Chúng tôi có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, làm việc chăm chỉ từ các buổi họp chiến thuật đến những buổi tập trên sân. Trận đấu với Singapore rất quan trọng và toàn đội đặt mục tiêu giành chiến thắng, tạo đà cho chuyến làm khách trước Indonesia", Đình Bắc bày tỏ tự tin tại họp báo trước trận Việt Nam gặp Singapore tại lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026 tối 31-7 tới.

Ở trận ra quân gặp Timor Leste, Đình Bắc tỏa sáng với cú hat-trick, đưa anh vào nhóm cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải. Đây cũng là trận đấu anh đá cặp với Xuân Son, Hoàng Hên trên hàng công tuyển Việt Nam.

Đình Bắc chia sẻ tại họp báo trước trận Việt Nam - Singapore (Ảnh: VFF)

Tiền đạo CLB Công an Hà Nội khẳng định điều quan trọng nhất không phải là ai ghi bàn, phối hợp với ai, mà là chiến thắng chung của cả tập thể.

"Bóng đá là môn thể thao tập thể, không chỉ là sự kết hợp giữa tôi với Xuân Son hay Hoàng Hên. Sức mạnh của đội tuyển đến từ sự gắn kết, và chúng tôi sẵn sàng có một trận đấu tốt trước Singapore", Đình Bắc nhấn mạnh.

"Bản thân tôi đã sẵn sàng cho trận đấu. Tôi biết người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng, nhưng với tôi, thành tích của tập thể luôn quan trọng hơn tất cả. Tôi chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Dù có ghi bàn hay không, chỉ cần đội tuyển giành được 3 điểm thì đó đã là điều khiến tôi hạnh phúc".

Đình Bắc được đánh giá là một trong những ngôi sao đáng xem nhất tại ASEAN Cup 2026, sau khi tỏa sáng tại vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm với thành tích huy chương đồng cùng danh hiệu Vua phá lưới.

ASEAN Cup 2026 đánh dấu sự hiện diện lần đầu tiên của Đình Bắc tại đấu trường số 1 Đông Nam Á cấp đội tuyển. Đáng chú ý, thành tích cùng màn trình diễn của anh tại giải này sẽ là thước đo quan trọng, tác động tới cơ hội giành Quả bóng vàng Việt Nam 2026, sau khi đã giành Quả bóng bạc 2025.