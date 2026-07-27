Indonesia và Singapore cùng thắng, gây áp lực lên ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Đội tuyển Indonesia tiếp tục khẳng định tham vọng chinh phục AFF Cup 2026 (ASEAN Cup) khi đánh bại Campuchia 5-1 ở lượt trận thứ hai bảng A. Trong khi đó, Singapore cũng hạ Timor Leste để vươn lên đầu bảng, đồng thời gây áp lực lên đội tuyển Việt Nam.

Trên sân nhà, Indonesia không gặp nhiều khó khăn để tạo ra thế trận áp đảo Campuchia. Phút thứ 6, từ quả đá phạt bên cánh phải, Baker bật cao đánh đầu chính xác mở tỉ số cho đội bóng xứ vạn đảo.

Chỉ ít phút sau, chân sút này tiếp tục lên tiếng khi băng cắt đệm bóng cận thành sau đường căng ngang thuận lợi từ cánh phải, hoàn tất cú đúp và đưa Indonesia dẫn trước 2-0.

Indonesia thắng áp đảo Campuchia (Ảnh: Bola)

Đội chủ nhà càng chơi càng hưng phấn, đến phút 24, Walsh đánh đầu hiểm hóc sau một tình huống phối hợp đẹp mắt, nâng tỉ số lên 3-0. Khoảng cách an toàn giúp Indonesia chủ động giảm nhịp độ, nhưng họ vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trong khi đó, Campuchia gần như không tạo ra được cơ hội đáng kể trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, Indonesia tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Tuy nhiên, phút 48, Campuchia bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3.

Bàn thắng này không thể tạo ra bước ngoặt cho đội khách. Phút 56, Thom Haye thực hiện quả tạt chuẩn xác để Baker bật cao đánh đầu ghi bàn, hoàn tất cú hat-trick và tái lập khoảng cách ba bàn cho Indonesia.

Những phút còn lại, HLV John Herdman lần lượt rút một số trụ cột ra nghỉ nhưng Indonesia vẫn duy trì sức ép lớn. Đến phút 86, hàng thủ Campuchia mắc sai lầm, tạo điều kiện để Raven dễ dàng ghi bàn, ấn định chiến thắng 5-1 cho đội chủ nhà.

Ba điểm cùng màn trình diễn thuyết phục giúp Indonesia tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Singapore vượt qua Timor Leste với tỉ số 2-0 để tạm thời dẫn đầu bảng sau hai trận toàn thắng. Những kết quả này cũng tạo thêm sức ép cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào vòng trong.