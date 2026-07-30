'Bước chân trên mây' mùa ba khởi tranh ngày 4/10 tại Lai Châu

ANTD.VN - Sau hai mùa tổ chức ở Yên Bái, giải chạy địa hình dành cho người làm báo chuyển địa bàn sang Lai Châu và lần đầu tiên mở cửa cho vận động viên phong trào trên cả nước.

Sáng 29/7, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo công bố Giải "Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026".

Theo Ban tổ chức, giải sẽ chính thức khởi tranh ngày 4/10 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây là giải cấp tỉnh mở rộng, quy mô tối đa 500 vận động viên.

Tiếp nối hai mùa giải trước tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, "Bước chân trên mây" năm nay chuyển địa bàn sang Lai Châu. Đích đến của các nhà báo lần này không còn là một đỉnh núi, mà là con đường đá cổ Pavi có tuổi đời hơn một thế kỷ.

BTC Giải "Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026". Ảnh: TL.

Điểm mới lớn nhất của mùa giải năm nay là lần đầu tiên Ban tổ chức phát hành BIB cho vận động viên phong trào trên phạm vi cả nước. Bên cạnh 100 nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí, giải mở cửa cho cả vận động viên chuyên nghiệp và những người yêu thích chạy địa hình.

Phát biểu tại họp báo, TS. Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho biết việc mở rộng quy mô vừa tạo thêm cơ hội trải nghiệm cho cộng đồng yêu thể thao, vừa giúp hình ảnh con đường đá cổ Pavi và tỉnh Lai Châu đến gần hơn với công chúng.

Ban tổ chức kỳ vọng mỗi vận động viên sẽ trở thành một "đại sứ truyền thông", lan tỏa giá trị về thiên nhiên, văn hóa và con người Lai Châu qua trải nghiệm thực tế của chính mình.

Con đường đá cổ Pavi được xây dựng từ đầu thế kỷ XX trong thời kỳ Pháp thuộc, nhằm kết nối khu vực Lai Châu với Sa Pa. Với địa hình hiểm trở, nhiều đoạn được lát bằng những phiến đá lớn, xếp thủ công theo kỹ thuật truyền thống để bảo đảm độ bền và khả năng lưu thông quanh năm.

Trải qua hơn một thế kỷ cùng những biến động của lịch sử và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhiều đoạn đường vẫn giữ được kết cấu nguyên bản. Đây được xem là một trong những tuyến đường đá cổ còn lưu giữ tương đối nguyên vẹn ở vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Trên hành trình, vận động viên sẽ băng qua những cánh rừng nguyên sinh, triền núi hùng vĩ, thác nước và suối tự nhiên. Cung đường còn đi qua các bản làng của đồng bào Mông, Dao, Hà Nhì, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với đời sống văn hóa truyền thống của cư dân bản địa.

Giải có ba cự ly thi đấu. Cự ly 5 km dành riêng cho công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lai Châu, xuất phát và về đích tại bản Sin Suối Hồ.

Cự ly 11 km dành cho vận động viên phong trào trên cả nước, xuất phát từ bản Trảng Phàng, qua bản Sàng Mà Pho và con đường đá cổ Pavi, về đích tại điểm tiếp giáp giữa xã Sin Suối Hồ với xã Dền Sáng, tỉnh Lào Cai.

Cự ly 22 km đi hết cung đường của cự ly 11 km rồi quay ngược trở lại, về đích tại bản Trảng Phàng. Thời gian hoàn thành tối đa của ba cự ly lần lượt là 1 giờ 30 phút, 3 giờ và 5 giờ.

Riêng cự ly 22 km có hai hệ thi đấu. Hệ dành cho nhà báo, phóng viên thi đấu chung một nhóm tuổi. Hệ mở dành cho các đoàn, đơn vị và cá nhân, chia ba nhóm tuổi là 16-35, 36-45 và 46-60.

Đối tượng dự giải là công dân Việt Nam từ 16 đến 60 tuổi, đủ sức khỏe. Người có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp, hô hấp hoặc đã sử dụng rượu bia, chất kích thích không được tham gia.

Ban tổ chức khuyến cáo nhiệt độ trong rừng và trên núi có thể xuống dưới 10 độ C, thường xuyên có mây mù. Vận động viên nên chuẩn bị áo gió chống thấm, áo giữ nhiệt, giày trekking chống nước, gậy, đèn pin và thiết bị định vị.

Cổng đăng ký mở từ 12h ngày 29/7 và đóng vào hết ngày 20/9, hoặc sớm hơn nếu đủ 500 người. Vận động viên là nhà báo đăng ký qua website buocchantrenmay.vn, các đoàn và cá nhân đăng ký qua hệ thống của đơn vị vận hành giải.

Theo lịch trình, ngày 2/10 và 3/10 là thời gian tập huấn lực lượng trọng tài, y tế, cứu hộ, đón tiếp các đoàn và phát BIB. Đoàn vận động viên báo chí sẽ được Ban tổ chức bố trí phương tiện đưa đón từ Hà Nội đi Lai Châu.

Sáng 4/10, hai cự ly 11 km và 22 km xuất phát lúc 6h tại bản Trảng Phàng, cự ly 5 km xuất phát lúc 8h tại bản Sin Suối Hồ. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra vào 15h cùng ngày tại trung tâm bản Sin Suối Hồ.

Giải "Bước chân trên mây" do Báo Pháp luật Việt Nam khởi xướng từ năm 2023, với mùa đầu chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù và mùa thứ hai chinh phục đỉnh Tà Xùa, đều tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Qua hai mùa, giải đã góp phần đưa thêm du khách đến nhiều bản làng vùng cao Tây Bắc.