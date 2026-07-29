FIFA xếp tuyển Việt Nam chung bảng Thái Lan, Pakistan

ANTD.VN - Theo thông tin chính thức từ FIFA, đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt tại Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 và nằm cùng bảng với Thái Lan, Pakistan, Philippines.

Ngày 29-7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết FIFA đã chính thức công bố danh tính các đội tham dự và chia bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra trong khung lịch FIFA Days từ ngày 24-9 đến 3-10, được chia thành hai hạng đấu gồm Division 1 (do Indonesia đăng cai) và Division 2 (Hong Kong - Trung Quốc đăng cai).

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B Division 1 cùng Thái Lan, Philippines và khách mời ngoài Đông Nam Á là Pakistan. Bảng A Division 1 gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và khách mời Ấn Độ.

Dự kiến mỗi bảng đấu vòng tròn chọn 2 đội nhất bảng vào chung kết tranh vô địch, hai đội nhì bảng tranh hạng ba, các đội còn lại cũng sẽ gặp nhau tranh các thứ hạng còn lại.

Tại Division 2, bảng A có Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar và Brunei, còn bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor-Leste.

Đội tuyển Việt Nam chung bảng Thái Lan, Pakistan, Philippines (Ảnh: VFF)

Phân bảng tại FIFA ASEAN Cup 2026

Việc áp dụng mô hình hai hạng đấu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính cạnh tranh của giải đấu khi các đội tuyển có trình độ tương đồng được đối đầu thường xuyên hơn, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn và hạn chế những trận đấu có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp.

Đồng thời, mô hình này cũng tạo thêm động lực để các đội tuyển nỗ lực duy trì vị trí hoặc hướng tới mục tiêu thăng hạng trong các mùa giải tiếp theo.

Tại bảng B, Việt Nam ngoài đối thủ nhiều duyên nợ là Thái Lan sẽ so tài với Pakistan - đội bóng đang sở hữu trung vệ Abdullah Iqbal được định giá 3 triệu euro (khoảng 90 tỉ đồng, bằng cả đội hình tuyển Lào và tuyển Campuchia đang dự ASEAN Cup 2026 cộng lại).

Do là lần đầu tiên được tổ chức bởi FIFA, thi đấu vào FIFA Days nên các đội tuyển gần như chắc chắn sẽ huy động lực lượng mạnh nhất tham dự, hòng tích lũy điểm số, cải thiện thứ hạng thế giới, bên cạnh việc tranh tổng tiền thưởng lên tới 4 triệu USD.

Trong mùa đầu tiên của FIFA ASEAN Cup, một loạt đội mạnh Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia... hay các khách mời Ấn Độ, Pakistan, Hong Kong (Trung Quốc) đều tham vọng giành vô địch.