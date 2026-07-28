SABECO đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam 2026-2029

ANTD.VN - Ngày 28-7, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức ký kết và công bố Bia Sài Gòn chính thức trở thành Đối tác độc quyền trong ngành bia của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026-2029.

Ông Trần Quốc Tuấn – Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch VFF (bên trái) trao bảng danh vị tài trợ cho Tổng giám đốc SABECO - Lester Tan Teck Chuan

Đại diện VFF phát biểu tại buổi lễ ký kết, Phó Chủ tịch truyền thông Nguyễn Trung Kiên khẳng định sau khi hợp tác từ năm 2022, việc VFF và SABECO tiếp tục gia hạn và nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tin tưởng và gắn kết giữa hai bên sau nhiều năm đồng hành hiệu quả.

"Chúng tôi rất trân trọng việc SABECO tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược. Điều đó không chỉ thể hiện niềm tin của doanh nghiệp đối với định hướng phát triển của bóng đá Việt Nam, mà còn góp phần tạo thêm nguồn lực để các đội tuyển hướng tới những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới", ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.

Phó chủ tịch cho biết thêm thời gian qua, sự đồng hành của SABECO với thương hiệu Bia Sài Gòn đã góp phần tạo điều kiện để các đội tuyển quốc gia chuẩn bị, tập huấn và tham dự các giải đấu trong nước cũng như quốc tế. Đây là nguồn lực quan trọng giúp các đội tuyển từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới những mục tiêu lớn hơn trên đấu trường khu vực và châu lục.

Bước sang giai đoạn hợp tác mới, VFF và SABECO sẽ tiếp tục phối hợp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu bóng đá, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước.

HLV trưởng Kim Sang-sik tặng áo thi đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam cho nhà tài trợ SABECO

Đại diện VFF, SABECO và đội tuyển quốc gia Việt Nam chụp ảnh lưu niệm

Tổng Giám đốc SABECO - Lester Tan Teck Chuan khẳng định việc tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp đối với sự phát triển của bóng đá nước nhà, thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào bóng đá Việt Nam, vào sức mạnh gắn kết của thể thao, cũng như niềm tự hào và tinh thần có thể đưa hàng triệu người Việt cùng hướng về một màu cờ sắc áo, một đội tuyển và một giấc mơ chung.

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