Chelsea gây sốc khi nhắm mua tiền đạo U40 từng bị MU thải loại

ANTD.VN - Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Danny Welbeck, người năm nay sẽ tròn 36 tuổi, khiến không ít người hâm mộ ngỡ ngàng.

Theo nhà báo David Ornstein của The Athletic, Chelsea đã có những bước tiếp cận ban đầu nhằm đánh giá khả năng đưa Welbeck về London ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này. HLV Xabi Alonso được cho là đánh giá rất cao kinh nghiệm, chất lượng chuyên môn cũng như tố chất thủ lĩnh của chân sút người Anh.

Chelsea gây sốc khi nhắm mua tiền đạo Danny Wellbeck (Ảnh: Sporty TV)

Welbeck hiện còn một năm hợp đồng với Brighton và sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2027. Điều đó khiến đội chủ sân Amex đứng trước quyết định quan trọng nếu nhận được lời đề nghị phù hợp từ Chelsea.

Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Chelsea đang điều chỉnh chính sách tuyển mộ. Trong vài năm qua, đội bóng thành London chủ yếu đầu tư vào những cầu thủ trẻ dưới 25 tuổi với tiềm năng phát triển dài hạn. Tuy nhiên, ban huấn luyện hiện muốn bổ sung thêm những gương mặt giàu kinh nghiệm để tạo sự cân bằng trong đội hình.

Tháng 11-2026, Wellbeck sẽ tròn 36 tuổi. Tuy nhiên thời gian qua, tiền đạo từng bị MU thải loại duy trì phong độ rất ổn định. Mùa giải 2025/26, anh chỉ vắng mặt một trận tại Ngoại hạng Anh và ghi 13 bàn, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp.

Kể từ khi gia nhập Brighton vào năm 2020, cựu tiền đạo MU và Arsenal đã ghi 51 bàn sau 201 lần ra sân trên mọi đấu trường, trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công đội bóng.

Nếu cập bến Stamford Bridge, Welbeck có thể tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt trên hàng tiền đạo Chelsea. Đội bóng thành London hiện sẵn sàng lắng nghe các đề nghị dành cho Liam Delap và Emmanuel Emegha, trong khi Marc Guiu có thể ra đi theo dạng cho mượn hoặc chuyển nhượng chính thức.

Bên cạnh đó, tương lai của Nicolas Jackson cũng chưa được đảm bảo. Tiền đạo này vừa trở lại Chelsea sau khi Bayern Munich không kích hoạt điều khoản mua đứt sau thời gian cho mượn. Anh cũng không góp mặt trong chuyến du đấu tại Australia và đang được Aston Villa theo sát.

Nếu thương vụ hoàn tất, Welbeck sẽ trở thành cái tên mới nhất chuyển từ Brighton sang Chelsea, tiếp nối danh sách quen thuộc gồm Marc Cucurella, Robert Sanchez, Moises Caicedo, Joao Pedro cùng hai tài năng trẻ Shumaira Mheuka và Zak Sturge. Đây có thể là bước đi mang đậm dấu ấn thực dụng của Xabi Alonso trong nỗ lực xây dựng một Chelsea giàu kinh nghiệm và bản lĩnh hơn.