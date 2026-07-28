Chủ tịch PSSI: "Sức mạnh Indonesia phải chờ tuyển Việt Nam kiểm chứng"

ANTD.VN - Đội tuyển Indonesia được tung hô sau trận ra quân ASEAN Cup 2026 thắng đậm Campuchia 5-1, song Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erick Thohir nhanh chóng đưa đội nhà trở lại mặt đất.

Indonesia là đội bóng thi đấu muộn nhất bảng A, nhờ đó có cơ hội "soi giò" cả 4 đối thủ cùng bảng.

Trận ra quân, Indonesia thắng dễ 5-1 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Campuchia, trong đó tiền đạo 19 tuổi mang hai dòng máu Indonesia - Australia Mitchell Baker lập hat-trick và trở thành cái tên được truyền thông, dư luận Indonesia tung hô sau trận.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir cho rằng đương kim vô địch Việt Nam mới đủ sức kiểm chứng sức mạnh thực sự của Indonesia (Ảnh: CNN Indonesia)

Indonesia (áo trắng) trong chiến thắng Campuchia 5-1 trận ra quân (Ảnh: CNN Indonesia)

Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã nhanh chóng đưa đội nhà "trở lại mặt đất".

Theo ông Thohir, chiến thắng trước Campuchia chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh cũng như ưu - nhược điểm của tuyển Indonesia, bao gồm cả tiền đạo Mitchell Baker.

Thực tế Indonesia thường xuyên thắng đậm trước các đối thủ yếu tại giải Đông Nam Á. Trước Mitchell Baker, từng có 3 tuyển thủ Indonesia lập hat-trick tại vòng bảng, thậm chí các cựu cầu thủ như Bambang Pamungkas hay Ilham Jaya Kesuma còn có tới 2 cú hat-trick trong một mùa giải.

"Tôi nghĩ trận đấu mở màn như vậy là khá tốt. Tôi không có ý đánh giá thấp các đối thủ sắp tới là Timor Leste hay Singapore, nhưng trận đấu với tuyển Việt Nam mới là trận then chốt, kiểm chứng chính xác sức mạnh, trình độ của đội tuyển chúng ta tại giải đấu này", Chủ tịch PSSI nhấn mạnh.

CNN Indonesia đưa ra lời cảnh báo đội nhà: "Hễ khi nào Indonesia được đánh giá quá cao ở vòng bảng là y như rằng sẽ sa sút ở giai đoạn cuối giải. Trong 15 mùa giải đã tham dự, thành tích tốt nhất của Indonesia là 6 lần về nhì. Trong cả 6 kỳ đó, Indonesia đều giành chiến thắng đậm ở vòng bảng".

Do đó, theo CNN Indonesia, cảnh báo của Chủ tịch PSSI Erick Thohir là hoàn toàn cần thiết, và được xem như một lời nhắc nhở để các tuyển thủ Indonesia khiêm tốn hơn và giữ sự tập trung.

Tại bảng A, Indonesia được dự báo sẽ cùng Việt Nam giành 2 tấm vé vào bán kết, song Singapore với 6 điểm sau 2 trận lại đang cho thấy họ sẵn sàng loại một trong hai để giành quyền đi tiếp.