Bộ trưởng Thể thao Thái Lan ra chỉ đạo "nóng" trận chung kết với Việt Nam

Truyền thông Thái Lan cho hay, ngay sau khi đội tuyển quốc gia nước này vượt qua Singapore để giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan - Surasak Panjaroenvorakul đã yêu cầu các bên liên quan ngồi lại với nhau để thống nhất kế hoạch phát sóng miễn phí hai lượt trận chung kết, phục vụ người dân xứ chùa Vàng.

Trước đó, bản quyền truyền hình ASEAN Cup 2026 tại Thái Lan được bán thành công cho TrueVisions. Người hâm mộ Thái Lan muốn xem giải đấu trên sóng truyền hình phải đăng ký dịch vụ và trả phí 199 baht (160.000 đồng)/tháng cho TrueVisions.

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan - Surasak Panjaroenvorakul ((Ảnh: Daily News)

Bộ trưởng Surasak Panjaroenvorakul trực tiếp chỉ đạo các bên liên quan về việc phát sóng miễn phí chung kết ASEAN Cup 2026 phục vụ khán giả truyền hình Thái Lan (Ảnh: Thairath)

Theo Thairath, vướng mắc nằm ở việc TrueVisions là đơn vị kinh doanh, bỏ tiền mua bản quyền để bán lại cho khách hàng, nên không thể có chuyện phát sóng miễn phí.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Surasak đã yêu cầu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan - Nualphan Lamsam và Giám đốc Quỹ Phát triển thể thao quốc gia - Tanukiart Chanchum cùng làm việc với TrueVisions để tìm giải pháp.

"Nút thắt được tháo gỡ khi Giám đốc Quỹ Phát triển thể thao quốc gia - Tanukiart cho biết sẽ dùng tiền ngân sách để chi trả cho đối tác, nhằm phục vụ phát sóng miễn phí hai trận chung kết (lượt đi trên sân nhà ngày 22-8 và lượt về tại Mỹ Đình ngày 26-8) có đội tuyển Thái Lan thi đấu", Daily News cho hay.

Không dừng ở đó, theo Daily News, Bộ trưởng Thể thao Thái Lan còn yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan xây dựng một kế hoạch dài hạn về việc phát sóng miễn phí các trận đấu có đội tuyển Thái Lan thi đấu.

"Từ giờ trở đi, bất cứ khi nào đội tuyển quốc gia Thái Lan thi đấu, người dân phải được xem miễn phí (qua truyền hình). Hãy lập kế hoạch và cho tôi biết chúng ta sẽ tham gia những giải đấu nào trong năm nay, tôi sẽ sắp xếp (huy động nguồn lực để chi trả chi phí liên quan)", Daily News dẫn chỉ đạo "nóng" của Bộ trưởng Surasak với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam.

Chỉ đạo trên được ông Surasak đưa ra trong bối cảnh người hâm mộ Thái Lan suy giảm niềm tin vào đội tuyển quốc gia sau chuỗi thành tích kém cỏi, bằng chứng là các khán đài trống vắng mỗi khi đội bóng này thi đấu tại ASEAN Cup 2026.

Hơn lúc nào hết, bóng đá Thái Lan và tuyển quốc gia nói riêng đang khát khao có một danh hiệu để vực dậy niềm tin. Cúp vàng ASEAN Cup 2026 được xem là mục tiêu khả thi nhất thời điểm này.