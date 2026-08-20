Thống kê bất ngờ về Xuân Son

ANTD.VN - Nguyễn Xuân Son ghi cú đúp giúp ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Bất ngờ khi đây là lần đầu tiền đạo gốc Brazil ghi bàn trên sân Mỹ Đình trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Trước trận bán kết lượt về với Malaysia tối 19-8, Xuân Son không có tên trong đội hình xuất phát. HLV Kim Sang-sik chỉ đưa tiền đạo này vào sân ở phút 59, sau khi hàng công Việt Nam bỏ lỡ một số cơ hội đáng kể.

Sự xuất hiện của Xuân Son nhanh chóng tạo ra khác biệt khi anh ghi bàn mở tỉ số chỉ 3 phút sau khi xuất hiện. Bàn thắng giải tỏa thế bế tắc và giúp đội chủ nhà tiến gần hơn tấm vé vào chung kết.

Cú đúp trước Malaysia giúp Xuân Son lần đầu ghi bàn ở Mỹ Đình



Đến phút 89, Đình Bắc thực hiện đường kiến tạo để Xuân Son thoát xuống. Tiền đạo Việt Nam tì đè với hậu vệ Malaysia rồi dứt điểm qua hai chân thủ môn Azri Ghani, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Cú đúp trước Malaysia mang đến cho Xuân Son một cột mốc đáng nhớ. Đây là hai bàn thắng đầu tiên của anh trên sân Mỹ Đình kể từ khi khoác áo ĐT Việt Nam.

Trước đó, Xuân Son đã ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng cho đội tuyển trên các sân như Việt Trì hay Thiên Trường, nhưng chưa một lần được ăn mừng tại sân vận động quốc gia.

Tại ASEAN Cup 2026, Xuân Son hiện có 5 bàn và cùng Đình Bắc dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Tuy nhiên, tiền đạo Việt Nam khẳng định anh không đặt nặng cuộc đua cá nhân.

"Nhiệm vụ của tôi hay Đình Bắc là ghi bàn, chúng tôi chiến đấu vì tập thể chứ không vì cá nhân. Chúng tôi muốn vô địch để tặng người hâm mộ Việt Nam", Xuân Son chia sẻ.

ĐT Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala của Thái Lan lúc 20h ngày 22-8. Sau đó, toàn đội trở lại sân Mỹ Đình để đá trận lượt về lúc 20h ngày 26-8.

Với Xuân Son, chuyến trở lại Mỹ Đình sau trận chung kết lượt đi sẽ đặc biệt hơn. Anh đã có những bàn thắng đầu tiên tại sân vận động quốc gia và sẽ hướng tới việc tiếp tục tỏa sáng trong hai trận đấu quyết định chức vô địch ASEAN Cup 2026.