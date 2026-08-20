Messi ghi bàn sau 3 trận 'tịt ngòi'

ANTD.VN - Sáng 20-8, Lionel Messi chấm dứt chuỗi 3 trận không ghi bàn tại MLS khi lập công trong trận hòa Philadelphia với tỉ số 2-2.

Inter Miami hành quân đến sân của Philadelphia Union trong bối cảnh đang trải qua chuỗi trận không như ý. Đội bóng của Messi thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và cần một kết quả tích cực để chặn cơn khủng hoảng.

Và không ai khác, Messi đã đáp lại sự kỳ vọng bằng bàn thắng ở phút 26. Nhận đường chuyền của Ian Fray bên cánh phải vòng cấm, siêu sao Argentina xử lý quen thuộc khi đưa bóng sang chân trái rồi tung cú dứt điểm nhanh, chìm về góc xa. Thủ môn Andre Blake hoàn toàn bất ngờ và không kịp phản ứng.

Messi ghi bàn trở lại ở MLS, Inter Miami hòa Philadelphia 2-2 (Ảnh: Inter Miami FC)

Pha lập công giúp Inter Miami vượt lên dẫn 2-1, đồng thời chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp Messi không ghi bàn tại MLS.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của thủ quân Inter Miami kể từ khi cha anh qua đời. Messi ăn mừng cùng các đồng đội với nụ cười rõ ràng sau một khoảng thời gian không dễ dàng.

Trước trận đấu này, Messi chỉ ghi bàn trong 1 trên 7 trận gần nhất cho cả CLB và đội tuyển. Trước khi sa sút, tiền đạo 39 tuổi từng lập công ở 10 trong 11 trận từ đầu tháng 5 cho tới vòng 1/8 World Cup 2026.

Tại MLS, đây là lần đầu tiên Messi trải qua 3 trận liên tiếp không ghi bàn kể từ năm 2024.

Bên cạnh bàn thắng, Messi tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cách Inter Miami triển khai tấn công. Phút 21, anh phối hợp với Daniel Pinter trước khi chuyền bóng sang cánh trái cho Luis Suarez. Tiền đạo Uruguay sau đó kiến tạo để Pinter ghi bàn, giúp Inter Miami gỡ hòa 1-1.

Đến phút 70, Messi tiếp tục tạo ra một đường chuyền đáng chú ý. Từ khoảng cách gần 30m, đội trưởng Inter Miami thực hiện đường chuyền xuyên tuyến, loại bỏ nhiều cầu thủ Philadelphia để đưa bóng đến vị trí của Pinter. Tuy nhiên, tiền đạo này không thể thắng thủ môn đối phương trong pha dứt điểm ở góc hẹp.

Kết thúc trận đấu, Messi được chấm 7,8 điểm, cao nhất bên phía Inter Miami. Dù không thể giành chiến thắng khi bị gỡ 2-2, Messi và Inter Miami có thể tạm hài lòng với kết quả này.