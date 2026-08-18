Công bố 8 đối thủ của Công an Hà Nội FC tại vòng bảng Cúp C1 châu Á

ANTD.VN - Tại vòng bảng AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) 2026/27, Công an Hà Nội FC sẽ chạm trán 5 đại diện của Nhật Bản, 2 của Trung Quốc và 1 của Malaysia, đá 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách.

AFC Champions League Elite 2026/27 diễn ra từ ngày 14-9-2026 đến 1-5-2027 với 32 đội tham dự, chia làm hai khu vực Đông Á và Tây Á, mỗi khu vực có 16 đội tham dự League Stage.

Theo phân hạng hạt giống khu vực Đông Á, CLB Công an Hà Nội nằm nhóm 4 - nhóm cuối, cùng với Ratchaburi (Thái Lan), Gama Osaka và Kyoto Sanga (Nhật Bản).

CLB Công an Hà Nội sẽ gặp 5 đại diện Nhật Bản, 2 của Trung Quốc và 1 của Malaysia tại vòng bảng Cúp C1 châu Á

Ở vòng bảng, các đội không thi đấu vòng tròn toàn lượt mà mỗi CLB sẽ gặp 8 đối thủ khác nhau trong cùng khu vực, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách.

Theo kết quả bốc thăm do Liên đoàn bóng đá châu Á tiến hành chiều 18-8, tại vòng bảng, CLB Công an Hà Nội sẽ gặp 5 đại diện từ Nhật Bản là Kashima Antlers, Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga, Gamba Osaka, 2 từ Trung Quốc là Beijing FC, Shanghai Port, và Johor Darul Ta’zim của Malaysia.

Việc đối đầu các đối thủ có đẳng cấp cao sẽ là thử thách lớn đối với đội bóng tân binh như Công an Hà Nội.

Theo lịch, thầy trò HLV Polking sẽ đấu 4 trận sân nhà tiếp đón Kashima Antlers, Vissel Kobe, Beijing FC, Kyoto Sanga, và 4 trận làm khách trên sân của Shanghai Port, Johor Darul Ta'zim, Kashiwa Reysol, Gamba Osaka.

Lịch thi đấu sân nhà (home), sân khách (away) của CLB Công an Hà Nội

Sau khi kết thúc giai đoạn League Stage, 8 đội dẫn đầu mỗi khu vực sẽ giành quyền vào vòng 1/8. Tại đây, các đội vẫn chỉ gặp đối thủ cùng khu vực và thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về. 8 đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ vào tứ kết.

Từ vòng tứ kết trở đi, giải đấu chuyển sang thể thức đá tập trung tại Ả Rập Xê Út. Các đội Đông Á và Tây Á được bốc thăm đối đầu chéo khu vực, thi đấu một trận loại trực tiếp duy nhất tại sân trung lập. Vòng bán kết và chung kết cũng diễn ra theo thể thức một trận duy nhất.

Đội vô địch giải đấu 2026/27 sẽ giành quyền tham dự vòng bảng AFC Champions League Elite 2027/28, Cúp Liên lục địa FIFA 2027, và FIFA Club World Cup 2029.

CLB Al-Ahli (Ả Rập Xê Út) là nhà đương kim vô địch hai lần liên tiếp, sau khi bảo vệ thành công danh hiệu vào năm 2026.