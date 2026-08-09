"Chữa thẹn" bị loại ở ASEAN Cup, HLV tuyển Indonesia tuyên bố vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Xin lỗi vì không thể giúp Indonesia vô địch ASEAN Cup đầu tiên sau 30 năm, HLV John Herdman tuyên bố sẽ giúp đội nhà đoạt cúp giải đấu do FIFA tổ chức vào tháng 9 tới.

Sở hữu đội hình đắt giá nhất giải đấu song Indonesia vừa gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026, nơi họ xếp sau Singapore và Việt Nam tại bảng A.

Thất bại này kéo theo sự thất vọng lớn của người hâm mộ xứ vạn đảo khi lần thứ 6 bị loại từ vòng bảng và suốt 30 năm mỏi mòn chờ đợi vẫn chưa một lần vô địch.

HLV trưởng John Herdman một mặt xin lỗi và mong người hâm mộ tiếp tục đồng hành, mặt khác trấn an bằng tuyên bố: "Chúng tôi sẽ sớm trở lại với tham vọng lớn là giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026".

Indonesia dự kiến cử đội hình đa số nhập tịch trị giá hơn 30 triệu euro tham gia FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: CNN Indonesia)

HLV John Herdman tuyên bố vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Bola)

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong dịp FIFA Day từ 24-9 đến 3-10, với sự tham gia của 11 đội Đông Nam Á và 3 khách mời gồm Ấn Độ, Pakistan, Hong Kong (TQ). Đây là giải đấu đầu tiên do FIFA tổ chức cho khu vực Đông Nam Á, các trận đấu được xét điểm FIFA ở mức cao nhất và các đội tuyển có quyền triệu tập đội hình mạnh nhất mà không bị cản trở bởi CLB chủ quản của cầu thủ.

Tại ASEAN Cup 2026, Indonesia cử đội hình 9,43 triệu euro với 12 cầu thủ con lai, nhập tịch. Đội hình này chưa bằng 1/3 giá trị đội hình "xịn" với gần 20 cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch mà Indonesia từng sử dụng ở chiến dịch vòng loại World Cup 2026 vừa qua.

Với việc được gọi trở lại đội hình mạnh nhất, HLV John Herdman có điểm tựa để tuyên bố vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Đây cũng là cách để nhà cầm quân người Anh kiềm tỏa những chỉ trích nhắm vào mình.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) thuê ông John Herdman để hướng tới mục tiêu giành vé World Cup 2030. Nếu như ASEAN Cup 2026 được xem là màn khởi động thì với FIFA ASEAN Cup 2026 và vòng chung kết Asian Cup 2027, nhà cầm quân người Anh không còn đường lùi.

Chỉ cần thêm một kết quả thất vọng, ông John Herdman có thể mất ghế ngay lập tức, bởi đến giải đấu cấp khu vực hay châu lục còn không cạnh tranh nổi thì mong gì "nên cơm nên cháo" tại vòng loại World Cup 2030 ?!