Giải FIFA có tuyển Việt Nam tham dự chao đảo vì Ấn Độ rút lui giờ chót

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) tuyên bố rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 để tập trung cho trận giao hữu lịch sử với Brazil, đẩy FIFA và các đội tuyển còn lại vào thế bị động.

"Chúng tôi không thể tham gia FIFA ASEAN Cup 2026 do vướng mắc với Liên đoàn bóng đá Brazil. Chúng tôi đã thông báo cho FIFA và các quan chức đã biết lý do tại sao chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định này", Chủ tịch AIFF Kalyan Chaubey cho biết.

Trước đó, nhận lời mời của FIFA, AIFF xác nhận cử đội tuyển tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 - giải Đông Nam Á đầu tiên do FIFA đăng cai tổ chức. Ấn Độ là một trong 3 khách mời bên cạnh Pakistan, Hong Kong (TQ) và 11 đội Đông Nam Á dự giải này.

Ấn Độ tuyên bố bỏ giải...

...sau khi FIFA đã hoàn tất bốc thăm, chia bảng FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Việc bốc thăm chia bảng cũng đã được FIFA hoàn tất. Ấn Độ được bốc vào bảng A hạng 1 cùng với Indonesia, Malaysia, Singapore. Các đội sẽ tranh tài từ 24-9 đến 3-10 để chọn ra nhà vô địch.

Tuy nhiên, phía AIFF sau đó đạt thỏa thuận tổ chức trận giao hữu quốc tế với đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới là Brazil vào ngày 3-10. Để "chữa cháy", AIFF đề xuất FIFA rằng cho tuyển quốc gia đá giao hữu Brazil, đồng thời cử đội U23 dự FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng bị bác bỏ.

"Ấn Độ đã thi đấu 4 lần trong 3 năm qua với Singapore và Malaysia (các đối thủ cùng bảng tại FIFA ASEAN Cup) và có thể sẽ có cơ hội gặp lại họ, nhưng Brazil thì rất hiếm, có lẽ chỉ một lần trong đời đối với các cầu thủ Ấn Độ. Và chúng ta cũng sẽ học hỏi được rất nhiều từ trận đấu lịch sử này", Chủ tịch AIFF Kalyan Chaubey lý giải quyết định bỏ FIFA ASEAN Cup 2026..

Việc Ấn Độ rút lui khiến FIFA ASEAN Cup 2026 chao đảo. Theo FIFA công bố, giải áp dụng thể thức đấu vòng tròn ở mỗi bảng, sau đó chọn ra 2 đội nhất bảng ở mỗi hạng đấu vào đá chung kết tranh vô địch, các đội còn lại xếp cặp đấu phân hạng từ hạng 3 trở đi.

Nay Ấn Độ bỏ giải, bảng A chỉ còn 3 đội, mất đi tính đối xứng và cân bằng giữa hai bảng đấu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thể thức và sự thành công của giải.

Hiện FIFA chưa đưa ra thông báo nào về việc Ấn Độ bỏ giải cũng như phương án điều chỉnh, khắc phục khi vắng đội bóng Nam Á này.

Trước đó, FIFA từng mời Trung Quốc dự giải nhưng sau đó bị từ chối và Pakistan được thế chỗ phút chót.