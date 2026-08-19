Công an Hà Nội FC tranh siêu cúp với Công an TP.HCM trên sân Hàng Đẫy

ANTD.VN - Thông tin từ ban tổ chức, trận tranh Siêu cúp quốc gia 2026 giữa đương kim vô địch V-League - Công an Hà Nội và đương kim vô địch Cúp quốc gia - Công an TP.HCM sẽ diễn ra lúc 18h ngày 30-8, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Trận tranh siêu cúp quốc gia giữa đương vô địch V-League và đương kim vô địch Cúp quốc gia là sự kiện truyền thống mở màn mùa giải quốc nội mới.

Siêu cúp quốc gia 2026 sẽ là cuộc chạm trán đáng chú ý giữa hai đội bóng ngành Công an, khi Công an Hà Nội đối đầu Công an TP.HCM lúc 18h ngày 30-8 (chủ nhật), trên sân vận động Hàng Đẫy.

Siêu cúp quốc gia sẽ là trận derby ngành Công an hấp dẫn giữa Công an Hà Nội FC và Công an TP.HCM trên sân Hàng Đẫy tối 30-8 tới (Ảnh: BTC)

Công an Hà Nội giành quyền tham dự với tư cách nhà vô địch V-League 2025/26, trong khi Công an TP.HCM góp mặt trên cương vị đương kim vô địch Cúp Quốc gia.

Không chỉ là màn so tài đỉnh cao giữa hai nhà vô địch bóng đá quốc nội, đây còn là trận đấu đáng chú ý giữa hai đội bóng đầy tham vọng của ngành Công an.

CLB Công an Hà Nội có lợi thế sân nhà Hàng Đẫy, được đánh giá cao với dàn cầu chủ chất lượng, có chiều sâu, từng 2 lần vô địch V-League, á quân C1 Đông Nam Á, 1 Cúp quốc gia trong 4 năm qua, cũng đồng thời là chủ nhân Siêu cúp quốc gia mùa 2025.

Thời điểm diễn ra trận đấu cũng là lúc CLB Công an Hà Nội có đầy đủ lực lượng, với nhóm tuyển thủ trở về từ ASEAN Cup 2026.

Trong khi, CLB Công an TP.HCM gây ấn tượng không kém khi giành Cúp quốc gia ngay trong mùa đầu tiên trở lại đấu trường chuyên nghiệp sau 2 thập kỷ.

Mùa này, Công an TP.HCM tích cực tuyển mộ nhiều nội binh, ngoại binh chất lượng, hướng tới những mục tiêu cao hơn, khi lần đầu góp mặt Cúp C1 Đông Nam Á, bên cạnh hai đấu trường quen thuộc là V-League và Cúp quốc gia.