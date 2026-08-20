'Choáng' với kỷ lục bất bại của ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 không chỉ đưa tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan, mà còn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik thiết lập chuỗi 24 trận bất bại, phá sâu kỷ lục của bóng đá Thái Lan.

Trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam tiếp tục có màn trình diễn hiệu quả trước Malaysia. Sau hai lượt trận bán kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng với tổng tỉ số 4-0, giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Đáng chú ý, chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam nâng chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik lên 24 trận, trong đó có 21 chiến thắng và 3 trận hòa. Đội tuyển ghi 63 bàn và chỉ nhận 10 bàn thua trong 24 trận đó.

24 trận bất bại, tuyển Việt Nam phá sâu kỷ lục của Thái Lan



Chuỗi thành tích ấn tượng của tuyển Việt Nam bắt đầu từ ngày 12-10-2024, với trận hòa 1-1 trước Ấn Độ. Kể từ đó, Quang Hải và các đồng đội không phải nhận thêm một thất bại nào.

Lần gần nhất tuyển Việt Nam để thua là trận giao hữu với Thái Lan ngày 10-9-2024. Khi ấy, đội bóng áo đỏ nhận thất bại 1-2 trước đối thủ cùng khu vực.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chuỗi bất bại là thành tích toàn thắng của tuyển Việt Nam trong năm 2025. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik thắng cả 8 trận, lần lượt vượt qua Thái Lan 2-1 và 3-2, Campuchia 2-1, Lào 5-0, Malaysia 3-0, Nepal 3-1 và 1-0, trước khi tiếp tục đánh bại Lào 2-0.

Trong số này, chiến thắng 3-0 trước Malaysia được tính theo quyết định của AFC do đối thủ sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách thi đấu.

Sang năm 2026, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ ổn định. Đội giành chiến thắng trước Bangladesh 3-0, Malaysia 3-1, Myanmar 4-0, Timor Leste 7-0, Indonesia 3-0 và Campuchia 3-1. Xen giữa là trận hòa Singapore 0-0.

Đáng chú ý, tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam hai lần liên tiếp đánh bại Malaysia với cùng tỉ số 2-0 ở bán kết lượt đi và lượt về.

Với 24 trận liên tiếp bất bại, tuyển Việt Nam phá sâu kỷ lục cũ của Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Thái Lan từng giữ kỷ lục bất bại với chuỗi 21 trận từ ngày 4-12-1995 đến 15-9-1996, gồm 16 chiến thắng và 5 trận hòa.

Kỷ lục mới của tuyển Việt Nam dưới thời Kim Sang-sik có thể chưa dừng lại, khi ĐT Việt Nam trước mắt còn hai trận lượt đi và về với Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2026.