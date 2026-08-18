Sergio Aguero tự tin Malaysia sẽ ‘ngược dòng’ trước tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Tiền vệ Sergio Aguero khẳng định Malaysia vẫn còn nguyên cơ hội giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026, bất chấp thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi.

Thất bại ngay trên sân nhà cách đây 2 ngày khiến đội tuyển Malaysia rơi vào tình thế rất khó khăn. Để có mặt ở trận chung kết, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe buộc phải đánh bại đội tuyển Việt Nam với cách biệt ít nhất ba bàn trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình vào tối 19-8.

Dù vậy, Sergio Aguero vẫn tỏ ra đầy lạc quan. Tiền vệ có tên giống cựu tiền đạo nổi tiếng người Argentina cho rằng Malaysia đủ khả năng tạo nên cuộc lội ngược dòng tại Hà Nội.

Sergio Aguero (số 8) tự tin rằng Malaysia sẽ "ngược dòng" trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AFF)

"Tôi tin chúng tôi vẫn còn cơ hội. Cả đội đều rất tự tin rằng có thể đảo ngược tình thế", cầu thủ nhập tịch của Malaysia lạc quan.

Theo Aguero, dù không giành được kết quả như mong muốn, Malaysia vẫn có quyền tự hào về màn trình diễn trên sân Kuala Lumpur: "Chúng tôi không cần phải hối tiếc điều gì, bởi đây là màn trình diễn tốt nhất của đội kể từ đầu giải".

"Việc thủng lưới vào những phút cuối của cả hai hiệp thực sự rất đáng tiếc, nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi vẫn còn 90 phút tại Hà Nội. Toàn đội đều tin rằng chúng tôi đủ khả năng tạo nên bất ngờ", Aguero khẳng định.

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19-8 trên sân Mỹ Đình. Với lợi thế dẫn trước hai bàn, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành tấm vé vào chung kết. Trong khi đó, Malaysia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng với cách biệt ít nhất ba bàn.