Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô: Biểu tượng của bóng đá học đường Việt Nam

ANTD.VN - Có những mùa giải bóng đá học sinh được nhớ bởi những trận chung kết nghẹt thở, có mùa giải ghi dấu bằng những kỷ lục chưa từng có, cũng có mùa giải mở ra cả một chặng đường phát triển mới. Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô từng bước trở thành biểu tượng của bóng đá học đường Việt Nam.

THPT Trần Quốc Tuấn vô địch mùa giải 2015

2015 - Khởi đầu một mối lương duyên

Trong lịch sử một phần tư thế kỷ của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô, mùa giải 2015 luôn giữ một vị trí đặc biệt. Không phải vì số đội tham dự đông nhất hay những kỷ lục chuyên môn, mà bởi đây là năm mở đầu cho một hành trình đồng hành bền bỉ giữa giải đấu với nhà tài trợ Tân Hiệp Phát.

Năm đó, giải quy tụ 50 đội bóng, con số khiêm tốn nếu đặt cạnh quy mô hơn 100 đội của những năm về sau. Trên sân Tây Hồ, THPT Trần Quốc Tuấn đăng quang sau chiến thắng trước THPT Phùng Khắc Khoan, còn 2 chân sút Vũ Xuân Đức và Bạch Tuấn Anh cùng chia sẻ danh hiệu “Vua phá lưới” với 9 bàn thắng. Nhưng giá trị lớn nhất của mùa giải ấy nằm ngoài những con số. Sự đồng hành của Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát đã tiếp thêm nguồn lực để giải đấu tiếp tục phát triển, đặt nền móng cho giai đoạn bứt phá mạnh mẽ sau này. Nhìn lại hôm nay, đó chính là điểm khởi đầu của một mối lương duyên đẹp giữa doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam này và sân chơi bóng đá học đường lớn nhất Thủ đô.

THPT Nguyễn Thị Minh Khai trải qua hành trình đáng nhớ và đăng quang mùa 2017

2017 - Number 1 Active mở ra bước ngoặt tăng trưởng

2 năm sau, giải đấu bước sang một chương mới khi nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát trở thành Nhà tài trợ chính. Tên mới, vị thế mới mang theo khát vọng mới. Đây còn là dấu mốc quan trọng về việc giải có sự tăng trưởng vượt bậc. Theo đó, số đội tham dự tăng lên 86, gần gấp đôi so với chỉ vài mùa giải trước. Những khán đài sân Tây Hồ đông kín học sinh, giáo viên và phụ huynh đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi cuối tuần. Giải đấu không còn đơn thuần là sân chơi thể thao mà thực sự trở thành ngày hội của bóng đá học đường Hà Nội. Trên sân cỏ, THPT Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ ba bước lên ngôi vô địch sau các năm 2011 và 2013, khi vượt qua “đại kình địch” THPT Trần Quốc Tuấn trong trận chung kết, bất chấp việc đối thủ này sở hữu “Vua phá lưới” Hoàng Đức Hải (10 bàn).

Mùa 2019 chứng kiến lần đầu tiên giải đón số đội tham dự vượt quá 100 đội

2019 - Khi bóng đá học đường bùng nổ

Nếu 2017 là bước ngoặt thì 2019 chính là mùa giải khẳng định vị thế của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô. Lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu vượt mốc 100 đội tham dự, với 103 trường góp mặt. Bản đồ bóng đá học đường cũng thay đổi mạnh mẽ khi những đại diện ngoại thành không còn là “kẻ thách thức”, mà trở thành ứng viên thực sự cho chức vô địch. Điều đó được minh chứng bằng hành trình kỳ diệu của THPT Ngô Sỹ Liên (Xuân Mai). Đội bóng ngoại thành lần đầu bước lên đỉnh cao sau chiến thắng trước THPT Lê Văn Thiêm ở chung kết, mở ra một giai đoạn mới khi các đội bóng đến từ những khu vực lân cận trung tâm Hà Nội bắt đầu chú ý nhiều hơn, nghiêm túc hơn trong việc tập luyện và tham gia chinh phục giải.

THPT Phùng Khắc Khoan vỡ òa nâng cúp vô địch sau nhiều năm chỉ biết về nhì

2024 - Cột mốc hoàn toàn mới

Sau 3 mùa giải ít nhiều bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, giải đấu trở lại với sức sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Con số 110 đội tham dự tiếp tục thiết lập kỷ lục mới, khẳng định sức hút ngày càng lớn của sân chơi học đường giàu truyền thống nhất Thủ đô. Nhưng điều khiến mùa giải 2024 trở nên đáng nhớ là cái kết dành cho THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất). Sau nhiều lần lỡ hẹn, đội bóng cuối cùng cũng chạm tay vào chiếc cúp vô địch đầu tiên trong lịch sử. Đó là phần thưởng xứng đáng cho một hành trình bền bỉ theo đuổi giấc mơ suốt nhiều năm, đồng thời cho thấy bất kỳ ngôi trường nào cũng có thể viết nên câu chuyện của riêng mình nếu đủ niềm tin và khát vọng.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lớn mạnh không ngừng với 125 đội tham dự ở mùa 2025

2025 - Kỷ lục nối tiếp kỷ lục

Nếu phải chọn một mùa giải tiêu biểu nhất trong nhiều năm gần đây, rất nhiều người sẽ nhắc đến 2025. Kỷ lục 125 đội tham dự một lần nữa được xác lập, đưa giải đấu lên quy mô chưa từng có. Thậm chí, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô còn là 1 trong 3 giải phong trào có quy mô lớn nhất trên thế giới được tổ chức liên tục trong 25 năm qua, bên cạnh 2 giải đấu học đường ở Thụy Điển và Australia.

Mùa giải 2025 còn ghi nhận hành trình kỳ diệu của THPT Xuân Mai - một đội bóng không được đầu tư nhiều, nhiều năm phải tự xoay xở kinh phí để dự giải, cuối cùng đã vượt qua mọi khó khăn để lần đầu tiên đăng quang. Chức vô địch ấy không chỉ là chiến thắng của một đội bóng, mà còn là chiến thắng của ý chí, của niềm tin và tình yêu bóng đá học đường. Ở chiều ngược lại, THPT Tây Hồ với lối chơi hiện đại cùng chân sút “Vua phá lưới” Nguyễn Hoàng Quân (9 bàn) cũng để lại ấn tượng đẹp, góp phần tạo nên trận chung kết được đánh giá là giàu cảm xúc nhất trong nhiều năm.