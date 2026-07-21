Cuộc đua Quả bóng vàng 2026 đảo chiều với Yamal

ANTD.VN - World Cup 2026 đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua Quả bóng vàng. Sau khi cùng Tây Ban Nha bước lên ngôi vô địch, Lamine Yamal được đánh giá là ứng viên số một cho danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới, vượt lên trên Lionel Messi, Rodri cùng nhiều ngôi sao hàng đầu khác.

Chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 không chỉ khép lại giải đấu lớn nhất hành tinh, mà còn làm thay đổi đáng kể cục diện cuộc đua Quả bóng vàng FIFA (Ballon d'Or) năm nay.

Sau màn trình diễn xuyên suốt mùa giải và chức vô địch thế giới vừa giành được, Lamine Yamal, người vốn không được đánh giá cao nhất trước World Cup, được xem là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu cá nhân cao quý này.

Lamal nhiều khả năng sẽ giành Quả bóng vàng 2026 ở tuổi 19 (Ảnh: SeFutbol)

Phía sau tài năng 19 tuổi lần lượt là Lionel Messi, Rodri, Harry Kane, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Michael Olise, Jude Bellingham, Declan Rice và Erling Haaland.

Dù không sở hữu những thống kê ghi bàn quá bùng nổ với 1 pha lập công sau 8 trận đấu, Yamal vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống của HLV Luis de la Fuente, góp công lớn giúp La Roja lần thứ hai đăng quang World Cup.

Quan trọng hơn, thành công ở đội tuyển quốc gia đến sau một mùa giải thăng hoa trong màu áo Barca. Tại La Liga, Yamal ghi 18 bàn và có 14 pha kiến tạo sau 38 trận. Ở Champions League, anh tiếp tục để lại dấu ấn với 4 bàn thắng và 3 đường kiến tạo.

Khép lại mùa giải cấp CLB, ngôi sao trẻ sở hữu thành tích 24 bàn cùng 20 kiến tạo sau 54 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Nếu tính cả màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, Yamal kết thúc mùa giải với 26 bàn thắng và 22 pha kiến tạo sau 68 trận, trực tiếp góp dấu giày vào 48 bàn thắng.

Yamal vượt lên Messi trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Nếu xác định một đối thủ lớn nhất trên đường đua, Yamal chỉ có thể e ngại đồng đội Rodri, người là linh hồn tuyến giữa của Tây Ban Nha và vừa giành Quả bóng vàng FIFA World Cup 2026.

Tuy nhiên, giới chuyên môn đều nhận định có hội giành Ballon d'Or của Yamal là rất sáng sủa. Nếu điều đó trở thành hiện thực, cầu thủ của Barca sẽ thiết lập một cột mốc đặc biệt khi trở thành một trong những chủ nhân trẻ tuổi nhất lịch sử giải thưởng danh giá này.