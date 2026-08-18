HLV Kim Sang-sik hứa giúp Việt Nam thể hiện diện mạo khác tại Mỹ Đình

ANTD.VN - Thừa nhận thực tế đá sân khách tốt hơn sân nhà và những khiếm khuyết ở bán kết lượt đi, HLV Kim Sang-sik hứa sẽ cùng học trò thể hiện một diện mạo khác khi tiếp Malaysia tại bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

20h ngày 19-8, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Malaysia tại Mỹ Đình trong khuôn khổ bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm lợi thế lớn nhờ thắng 2-0 lượt đi trên sân khách, song đó cũng là trận đấu để lại nhiều vấn đề về tính hiệu quả trong lối chơi của tuyển Việt Nam.

"Trong lượt đi với Malaysia, chúng tôi gặp khó bởi lối chơi tấn công biên của đối thủ. Đội đã để số 13 (Sumareh) và 21 (Pavithran) khai thác nhiều vào 2 nách. Toàn đội đã họp sau trận đó để rút ra bài học kinh nghiệm. Lần này, chúng tôi sẽ khắc phục và mang đến diện mạo khác ở lượt về", HLV Kim Sang-sik bày tỏ.

HLV Kim Sang-sik và hậu vệ Phạm Xuân Mạnh tại buổi họp báo trưa 18-8 (Ảnh: VFF)

Nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết trong khâu tấn công, đội sẽ cố gắng thực hiện nhiều phương án hơn, trong đó có hai bên cánh.

Truyền thông chỉ ra thực tế rằng ở ASEAN Cup 2026 tính tới thời điểm này, tuyển Việt Nam đang có những kết quả sân khách tốt hơn trên sân nhà.

"Đúng là trên sân khách chúng tôi ghi tới 12 bàn nhưng sân nhà chỉ mới ghi có 3 bàn", ông Kim thừa nhận, song cũng khẳng định mỗi khi ra sân, đội tuyển Việt Nam luôn đá hết mình với mong muốn duy nhất là giành chiến thắng.

"Nhưng đôi khi kết quả không như ý. Trận ngày mai chúng tôi sẽ cố gắng mang đến kết quả thật tốt", nhà cầm quân Hàn Quốc nói thêm và mong người hâm mộ sẽ đến sân thật đông để cổ vũ đội tuyển.

Cùng tham gia họp báo trước trận, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh khẳng định: "Tuyển Việt Nam khi đã ra sân là luôn hướng tới chiến thắng. Mục tiêu của toàn đội ở trận lượt về với Malaysia không thay đổi: giành chiến thắng và vào chung kết".

Với lợi thế dẫn 2-0 lượt đi, tuyển Việt Nam chỉ cần không thua cách biệt quá 2 bàn là sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết, hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á - điều chưa từng có trong lịch sử đội tuyển.