HLV Kim Sang-sik: "Tuyển Việt Nam không đá để giữ tỉ số"

ANTD.VN - Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 sau trận bán kết lượt đi trên sân Malaysia, HLV Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam sẽ không lựa chọn lối chơi an toàn ở trận tái đấu trên sân Mỹ Đình. Mục tiêu của đội tuyển vẫn là giành chiến thắng để đoạt vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận lượt về, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết chiến thắng tại Kuala Lumpur mới chỉ tạo ra lợi thế, chưa phải sự bảo đảm cho tấm vé đi tiếp. Vì vậy, toàn đội phải giữ sự tập trung tối đa và tiếp tục hoàn thiện những điểm còn hạn chế.

"Chúng tôi có lợi thế khi giành chiến thắng 2-0 trên sân khách tại Malaysia. Tuy nhiên, ở trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ không chủ quan. Thông qua những buổi phân tích video và tập luyện, đội sẽ cải thiện về mặt chiến thuật cũng như khắc phục những thiếu sót ở trận đấu vừa qua", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik: Tuyển Việt Nam thắng Malaysia để vào chung kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: VFF)

"Tôi biết ngày mai sẽ có rất nhiều khán giả tới cổ vũ đội tuyển. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành, động viên để đội tuyển có một trận đấu thật hay. Với tôi, Ban huấn luyện và các cầu thủ, mỗi khi bước vào sân đều hướng tới chiến thắng. Trận đấu ngày mai cũng vậy. Chúng tôi muốn giành chiến thắng để hướng tới trận chung kết", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Trước nhận định tuyển Việt Nam thường ghi nhiều bàn hơn khi thi đấu trên sân khách, HLV Kim Sang-sik cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp và không phản ánh sự khác biệt về chuyên môn.

"Thi đấu trên sân khách chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tôi không nghĩ có sự khác biệt quá lớn giữa sân nhà và sân khách. Các cầu thủ luôn cống hiến hết mình. Tiền đạo làm tốt nhiệm vụ ghi bàn, hậu vệ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự và đó là nền tảng tạo nên những kết quả tích cực", ông nói.

Dù sở hữu lợi thế hai bàn, HLV Kim Sang-sik vẫn muốn tuyển Việt Nam chủ động chơi tấn công trước Malaysia.

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn ở khâu tấn công để tạo ra nhiều bàn thắng. Được thi đấu trên sân nhà, toàn đội muốn cống hiến một trận đấu hấp dẫn dành cho người hâm mộ", chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng chỉ ra những vấn đề chuyên môn mà tuyển Việt Nam cần cải thiện sau trận lượt đi.

Theo ông, Malaysia đã khai thác khá hiệu quả khoảng trống ở hai biên, đặc biệt thông qua các cầu thủ mang áo số 13 và 21, khiến hàng phòng ngự tuyển Việt Nam nhiều thời điểm gặp khó khăn.

"Ở trận lượt đi, chúng tôi để đối thủ có nhiều pha tấn công nguy hiểm từ hai cánh với các cầu thủ số 13 và 21. Ban huấn luyện đã phân tích kỹ và sẽ điều chỉnh thông qua các buổi họp cũng như tập luyện", HLV Kim Sang-sik cho biết.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam cũng chuẩn bị thêm những phương án mới nhằm khai thác điểm yếu nơi hàng thủ Malaysia.

"Đội sẽ cố gắng triển khai nhiều phương án tấn công hơn, tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương, đồng thời tăng cường những pha đột phá từ hai cánh. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa để có một trận đấu tốt", ông nói.

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19-8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Với lợi thế dẫn trước 2-0, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội lớn giành quyền góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.