ANTD.VN - HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ khi thay đổi 5 vị trí trong đội hình xuất phát tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia, diễn ra lúc 20h tối nay 19-8 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Sau chiến thắng 2-0 trên sân Malaysia ở lượt đi, tuyển Việt Nam có lợi thế đáng kể trước màn tái đấu tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên bộ khung đã thi đấu hiệu quả ở trận trước, Kim Sang-sik quyết định tạo ra những điều chỉnh lớn.

Đáng chú ý nhất là sự thay đổi về sơ đồ chiến thuật. Tuyển Việt Nam xuất phát với hệ thống 3-5-2, thay cho 3-4-3 được sử dụng ở trận lượt đi.

Đội hình ra sân Việt Nam vs Malaysia: Tất cả vì tấm vé chung kết

Trên hàng công, Đình Bắc được bố trí đá cặp với Hai Long. Xuân Son và Tài Lộc ngồi dự bị. Ở tuyến giữa, Quang Hải trở lại đội hình xuất phát thay Thành Long. Ba tiền vệ trung tâm gồm Hoàng Đức, Quang Hải và Hoàng Hên.

Tại hai hành lang, Tiến Anh tiếp tục được tin tưởng bên cánh phải. Trong khi đó, Tuấn Tài đảm nhiệm cánh trái, thay vị trí của Văn Vĩ.

Hàng phòng ngự cũng chứng kiến sự trở lại đáng chú ý của Văn Hậu. Cầu thủ của Công an Hà Nội FC trở lại đội hình xuất phát và được bố trí đá trung vệ lệch trái. Xuân Mạnh đảm nhiệm vị trí trung vệ lệch phải, trong khi Thành Chung chơi ở trung tâm hàng phòng ngự. Trong khung thành, Lê Giang Patrik tiếp tục là lựa chọn số một của HLV Kim Sang-sik.

Như vậy, so với đội hình xuất phát ở trận bán kết lượt đi, tuyển Việt Nam có tới 5 sự thay đổi. Đây cũng là lần điều chỉnh mạnh nhất của Kim Sang-sik trong đội hình xuất phát nếu xét riêng hai trận đấu liên tiếp.

Trận này, ĐT Việt Nam chỉ cần hòa hoặc thua tối thiểu 1 bàn là vẫn bảo đảm được tấm vé vào chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan.