Thua Việt Nam 0-4, báo Malaysia vẫn tự hào

ANTD.VN - "Mặc dù thất bại, Malaysia, với đội hình kết hợp giữa các cầu thủ kỳ cựu và trẻ, vẫn có thể tự hào khi lọt vào bán kết gặp đội tuyển Việt Nam, đội đã tung ra đội hình mạnh nhất giải đấu", New Straits Times bình luận.

Để thua 0-2 trên sân nhà và hy vọng vào kỳ tích, thế nhưng đội tuyển Malaysia đã không thể tạo bất ngờ khi tiếp tục thua 0-2 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, tối 19-8.

Truyền thông Malaysia có nhiều bài viết về thất bại của đội nhà.

Chủ nhà Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia trên sân Mỹ Đình (Ảnh: VFF)

"Cú đúp của Xuân Son khiến Malaysia bị loại khỏi ASEAN Cup 2026", tờ New Straits Times chạy tít.

Tờ báo đưa tin ngắn gọn về thất bại của đội nhà, cho biết hai bàn thắng trong hiệp 2 của Xuân Son đã chấm dứt mọi hy vọng của Malaysia, khiến đội nhà bị loại với tổng tỉ số 0-4 sau hai lượt trận.

"Mặc dù thất bại, Malaysia, với đội hình kết hợp giữa các cầu thủ kỳ cựu và trẻ, vẫn có thể tự hào khi lọt vào bán kết gặp đội tuyển Việt Nam, đội đã tung ra đội hình mạnh nhất giải đấu", New Straits Times bình luận.

Tờ The Star phân tích: "Việt Nam chơi áp đảo hơn ngay từ hiệp 1. Malaysia phải dựa vào sự chặt chẽ của hàng phòng ngự để làm khó chủ nhà. Tuy nhiên sau khi tiền vệ chủ chốt Sergio Aguero phải rời sân bằng cáng ở phút 25, Malaysia đã không thể kiểm soát được trận đấu. Việt Nam nắm quyền kiểm soát và tỏ ra nguy hiểm hơn".

Một tờ báo khác của Malaysia là Bharian viết: "Hy vọng vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau 8 năm của Malaysia đã chấm dứt sau trận thua Việt Nam 0-2 tại Mỹ Đình".

Tờ báo đánh giá hiệp 1 của Malaysia tập trung nhiều hơn vào màn trình diễn của thủ môn Azri Ghani, người đã cứu thua sau nhiều pha dứt điểm nguy hiểm của chủ nhà Việt Nam.

"Bàn thắng mở tỷ số mà đội chủ nhà mong chờ cuối cùng cũng đến ở phút 62 sau khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Nguyễn Xuân Son tận dụng tình huống hỗn loạn trước khung thành Malaysia đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước. Đến phút 89, Xuân Son gia tăng nỗi buồn cho Malaysia khi ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0, đưa Việt Nam vào chung kết", Bharian bình luận.