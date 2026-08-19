Leo Artur tiếp tục cống hiến cho Công an Hà Nội FC

ANTD.VN - Tiền đạo ngoại binh hay bậc nhất V-League chính thức ký vào bản hợp đồng mới, tiếp tục cống hiến cho CLB Công an Hà Nội tới năm 2028.

"CLB Công an Hà Nội chính thức hoàn tất thỏa thuận gia hạn hợp đồng với tiền đạo Leo Artur. Chân sút mang áo số 10 sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng ngành Công an đến hết mùa giải 2027/28", CLB Công an Hà Nội thông báo.

Cũng theo đội bóng ngành Công an, việc giữ chân thành công ngôi sao tấn công người Brazil là bước đi quan trọng giúp đội duy trì sự ổn định và chiều sâu lực lượng, phục vụ các đấu trường quốc nội lẫn quốc tế.

Leo Artur ký hợp đồng mới với CLB Công an Hà Nội tới năm 2028

Mùa giải 2026/27, CLB Công an Hà Nội vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Cúp C1 châu Á, với 8 trận đấu vòng League Stage gặp các đối thủ mạnh gồm: Kashima Antlers, Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga, Gamba Osaka (Nhật Bản), Beijing FC, Shanghai Port (Trung Quốc) và Johor Darul Ta’zim (Malaysia).

Cùng với đó, Leo Artur cùng CLB Công an Hà Nội còn chinh phục Cúp C1 Đông Nam Á, V-League - với tư cách đương kim vô địch, Cúp quốc gia, và gần nhất là trận tranh Siêu cúp quốc gia với CLB Công an TP.HCM ngày 30-8 tới.