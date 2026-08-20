Mở bán vé chung kết Việt Nam - Thái Lan tại Mỹ Đình, cao nhất 1,5 triệu đồng

Tối 19-8, đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 tại bán kết lượt về, tổng tỉ số hai lượt trận 4-0, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan - đội vượt qua Singapore tổng tỉ số 4-3.
Hai đội đá chung kết lượt đi tại Thái Lan ngày 22-8, lượt về tại Mỹ Đình vào 20h ngày 26-8.
Vé trận chung kết tại Mỹ Đình có 4 mệnh giá: 500.000, 800.000, 1,2 triệu, 1,5 triệu đồng.
Mức này cao hơn mức vé trận bán kết (300.000, 500.000, 700.000, 1 triệu) và vé các trận vòng bảng (200.000, 300.000, 400.000, 500.000 đồng) có tuyển Việt Nam thi đấu.
Theo VFF, vé chung kết Việt Nam - Thái Lan tiếp tục được bán trực tuyến qua ứng dụng Techcombank OneU, từ 14h hôm nay (20-8) đến 20h ngày 21-8 hoặc đến khi hết vé (tùy điều kiện nào đến trước).
Mỗi người/tài khoản đăng nhập ứng dụng được mua tối đa 4 vé. Vé mua thành công được trả qua chuyển phát nhanh hoặc trả trực tiếp tại bưu cục chuyển phát trong ngày 25, 26-8.
Trong lịch sử 30 năm giải vô địch Đông Nam Á, Thái Lan dẫn đầu về thành tích với 7 lần đăng quang trong khi Việt Nam có 3 lần và đang là đương kim vô địch. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch - điều chưa từng có trong lịch sử đội tuyển.