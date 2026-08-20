Mở bán vé chung kết Việt Nam - Thái Lan tại Mỹ Đình, cao nhất 1,5 triệu đồng

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố mức giá và kế hoạch phát hành vé trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào 20h ngày 26-8 tới.

Tối 19-8, đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 tại bán kết lượt về, tổng tỉ số hai lượt trận 4-0, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan - đội vượt qua Singapore tổng tỉ số 4-3.

Hai đội đá chung kết lượt đi tại Thái Lan ngày 22-8, lượt về tại Mỹ Đình vào 20h ngày 26-8.

Vé chung kết Việt Nam đấu Thái Lan có giá từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng (Ảnh: VFF)

Vé trận chung kết tại Mỹ Đình có 4 mệnh giá: 500.000, 800.000, 1,2 triệu, 1,5 triệu đồng.

Mức này cao hơn mức vé trận bán kết (300.000, 500.000, 700.000, 1 triệu) và vé các trận vòng bảng (200.000, 300.000, 400.000, 500.000 đồng) có tuyển Việt Nam thi đấu.

Theo VFF, vé chung kết Việt Nam - Thái Lan tiếp tục được bán trực tuyến qua ứng dụng Techcombank OneU, từ 14h hôm nay (20-8) đến 20h ngày 21-8 hoặc đến khi hết vé (tùy điều kiện nào đến trước).

Mỗi người/tài khoản đăng nhập ứng dụng được mua tối đa 4 vé. Vé mua thành công được trả qua chuyển phát nhanh hoặc trả trực tiếp tại bưu cục chuyển phát trong ngày 25, 26-8.

Trong lịch sử 30 năm giải vô địch Đông Nam Á, Thái Lan dẫn đầu về thành tích với 7 lần đăng quang trong khi Việt Nam có 3 lần và đang là đương kim vô địch. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch - điều chưa từng có trong lịch sử đội tuyển.