Thua Singapore sân nhà, Thái Lan vẫn vào chung kết và chờ ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Tối 18-8, Thái Lan nhận thất bại 1-2 trước Singapore ở bán kết lượt về AFF Cup 2026, nhưng vẫn giành quyền vào chung kết nhờ thắng 3-1 ở lượt đi, qua đó vượt qua đối thủ với tổng tỉ số 4-3 sau hai lượt trận.

Sau khi tạo được khoảng cách hai bàn ở trận lượt đi, Thái Lan bước vào trận lượt về với lợi thế đáng kể. Tuy nhiên, Singapore cho thấy họ không muốn bỏ cuộc và liên tục gây sức ép trong cuộc tái đấu.

Đội khách có bàn mở tỉ số vào cuối hiệp một sau một tình huống sai lầm của thủ môn Kampol.

Thái Lan (xanh) thua Singapore nhưng vẫn đi tiếp (Ảnh: Changsuek)

Bàn thắng giúp Singapore rút ngắn đáng kể khoảng cách về tổng tỉ số và tạo thêm sức ép cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, Thái Lan nhanh chóng tìm được bàn gỡ sau giờ nghỉ. Phút 60, trong một pha phản công, Jarunongkran xử lý kỹ thuật trong vòng cấm và khiến hậu vệ Singapore phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Khamyok được trao nhiệm vụ thực hiện quả đá 11m. Cầu thủ Thái Lan không mắc sai lầm, đánh bại thủ môn Singapore để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Dù vậy, Singapore một lần nữa vượt lên dẫn trước chỉ 5 phút sau đó.

Từ quả phạt góc bên cánh trái, các cầu thủ Singapore liên tiếp thực hiện những pha dứt điểm trong vòng cấm. Ryan Stewart là người nỗ lực đưa bóng về phía khung thành, trước khi bóng chạm chân Pansa Hemviboon đổi hướng và đi vào lưới Thái Lan.

Singapore dẫn 2-1 và tiếp tục gây sức ép trong những phút còn lại. Tuy nhiên, đội khách không thể tìm thêm bàn thắng để san bằng cách biệt sau hai lượt trận.

Chung cuộc, Singapore thắng Thái Lan 2-1 ở trận lượt về. Dù vậy, kết quả này vẫn chưa đủ để thầy trò HLV Gavin Lee lật ngược tình thế.

Với tổng tỉ số 4-3 sau hai lượt trận, Thái Lan chính thức giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026, nơi họ có thể gặp ĐT Việt Nam, những người đã thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi và sẽ đá lượt về vào tối 19-8.