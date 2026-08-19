Rodri nói điều khiến Real Madrid tổn thương trong ngày ra mắt Barcelona

ANTD.VN - Rodri khẳng định Barca luôn là lựa chọn ưu tiên của anh dù nhận được nhiều lời đề nghị, trong đó có Real Madrid, khi quyết định rời Man City.

Barca đã chính thức hoàn tất thương vụ Rodri vào tối 18-8 theo giờ địa phương. Tiền vệ người Tây Ban Nha ký hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou đến hè 2030. Barca phải chi khoảng 75,6 triệu euro cho thương vụ này, gồm 59,4 triệu euro trả trước và hơn 16,2 triệu euro phụ phí.

Sau khi cầm trên tay chiếc áo Barca, Quả bóng vàng 2024 thừa nhận anh từng nhận được những lời đề nghị khác, đặc biệt từ Real Madrid, nhưng Barca mới là điểm đến mà anh mong muốn nhất.

Rodri ở Barca cho đến năm 2030 (Ảnh: FCB)

"Barca luôn là hình mẫu của tôi ở cấp độ thế giới, bởi cách CLB nhìn nhận bóng đá và những giá trị theo đuổi. Đúng là tôi có một số đề nghị khác, nhưng Barca là lựa chọn đầu tiên và tôi đã nói điều đó với ban lãnh đạo. Những quyết định của tôi luôn gắn với thử thách về mặt thể thao", Rodri nói.

Trước đó, nhiều nguồn tin từng khẳng định Rodri muốn làm học trò HLV Mourinho ở Real Madrid. Giao kèo giữa hai bên cũng đã ở rất gần trước khi Barca vào cuộc và làm thay đổi tất cả.

Ở tuổi 30, Rodri cho rằng quyết định gia nhập Barca không chỉ xuất phát từ những gì đội bóng đang có. Barca đã vô địch La Liga trong hai mùa gần nhất và Rodri tin đội bóng đang tiến rất gần đến mục tiêu chinh phục Champions League.

"Tôi không chỉ nhìn vào hiện tại mà còn xem xét cả tiềm năng phát triển trong tương lai", tiền vệ người Tây Ban Nha chia sẻ.

Ở Camp Nou, Rodri cũng có nhiều đồng đội trên tuyển Tây Ban Nha hơn như Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Dani Olmo, Pedri và Lamine Yamal.

Một trong những điều Rodri chờ đợi là được làm việc cùng HLV Hansi Flick. "Tôi đã nói chuyện với ông ấy và cảm nhận rõ sự hào hứng. Tôi rất có động lực được làm việc cùng Hansi vì tôi thích ý tưởng về một lối chơi dũng cảm. Ông ấy là một HLV rất thẳng thắn. Tôi đến đây để đóng góp", Rodri nói.

"Tôi hiểu sự so sánh với Busquets vì vị trí và phong cách thi đấu. Đó là một đặc ân. Chúng tôi khác biệt nhưng cũng có những nét tương đồng. Tôi luôn ngưỡng mộ anh ấy và cố gắng học hỏi những điều từ Busquets", Rodri thêm vào.