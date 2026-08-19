Aussie Beef khuấy động sân Mỹ Đình, tiếp thêm sức mạnh cho tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Trước trận bán kết lượt về ASEAN Hyundai Cup™ 2026 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình lúc 20h tối nay (19-8), Aussie Beef triển khai chuỗi hoạt động dành cho người hâm mộ, góp phần tạo bầu không khí sôi động và tiếp thêm tinh thần cho các tuyển thủ.

Không khí tại Mỹ Đình được hâm nóng từ trước giờ bóng lăn. Màn trình diễn cổ động của Aussie Beef trên sân vận động quốc gia thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, tạo nên không khí cuồng nhiệt trên các khán đài và gửi thêm nguồn động viên đến tuyển Việt Nam trong trận đấu quan trọng.

Màn trình diễn cổ động của Aussie Beef trên sân vận động quốc gia thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ

Bên ngoài sân, Fan Village của Aussie Beef cũng trở thành điểm đến dành cho người hâm mộ trước trận đấu. Các hoạt động tương tác bóng đá, minigame, nhận quà cùng những trải nghiệm mang màu sắc Australia giúp ngày thi đấu thêm phần sôi động.

Không chỉ diễn ra trực tiếp, chuỗi hoạt động còn được mở rộng trên các nền tảng trực tuyến. Những minigame với phần thưởng là vé xem trận đấu tạo thêm cơ hội để người hâm mộ có mặt tại Mỹ Đình, trực tiếp cổ vũ các cầu thủ Việt Nam.

Các hoạt động được kết nối bằng thông điệp “Got Beef? Chiến thôi!”, truyền tải tinh thần năng động, sẵn sàng nhập cuộc và nguồn năng lượng tích cực trước trận đấu.

Từ không gian trực tuyến, Fan Village cho đến màn trình diễn trên sân Mỹ Đình, Aussie Beef tạo nên một chuỗi trải nghiệm liền mạch dành cho người hâm mộ, đồng thời góp phần lan tỏa sức nóng của ASEAN Hyundai Cup™ 2026.

ĐT Việt Nam được kỳ vọng vào chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan

Trong một trận đấu có ý nghĩa quyết định tới tấm vé vào chung kết, sự chuẩn bị của các tuyển thủ cùng nguồn cổ vũ từ hàng nghìn khán giả trên sân được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để tuyển Việt Nam thi đấu với quyết tâm cao nhất.

Với người hâm mộ, mỗi tiếng hò reo trên khán đài cũng là một cách đồng hành cùng đội tuyển trong hành trình chinh phục ASEAN Hyundai Cup™ 2026.