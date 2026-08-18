HLV Tan Cheng Hoe: "Malaysia có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào, nếu..."

ANTD.VN - Thừa nhận đội nhà đang ở tình thế bất lợi, song HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia khẳng định trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra. Nhà cầm quân 58 tuổi tự tin: "Nếu tập trung và chọn đúng thời điểm, chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào".

Trưa 18-8, phát biểu tại họp báo trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp chủ nhà Việt Nam (20h ngày 19-8, sân Mỹ Đình), HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia cho biết đã sẵn sàng lật ngược thế cờ.

"Chúng tôi biết Malaysia đang bất lợi với trận thua 0-2 ở lượt đi, nhưng toàn đội không từ bỏ hy vọng. Tuyển Việt Nam rất mạnh, được đá sân nhà, sẽ là thử thách không nhỏ. Tuyển Malaysia nỗ lực hết sức, sẵn sàng đối đầu với nhà đương kim vô địch", HLV Tan Cheng Hoe mở lời.

HLV Tan Cheng Hoe tại buổi họp báo ngày 18-8

Không chỉ bất lợi về kết quả lượt đi, Malaysia còn lép vế ở thống kê đối đầu khi chưa thể thắng Việt Nam suốt 12 năm.

"Malaysia bị tuyển Việt Nam áp đảo cả về thành tích đối đầu lẫn số liệu thống kê. Nhưng đấy không phải thứ khiến chúng tôi phải lo lắng. Trong bóng đá, mọi chuyện có thể xảy ra, và thực tế là Malaysia còn nguyên động lực. Với cá nhân tôi, trên cương vị HLV trưởng, tôi không nhìn vào số liệu của quá khứ mà tập trung vào hiện tại", HLV Tan Cheng Hoe nêu quan điểm.

Nhà cầm quân 58 tuổi tự tin khẳng định: "Nếu tập trung và chọn đúng thời điểm, chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào".

Trận thắng gần nhất của Malaysia trước Việt Nam là tại bán kết lượt về ASEAN Cup 2014. Khi đó, Malaysia thua 1-2 tại lượt đi sân nhà, nhưng đã thắng 4-2 lượt về tại Mỹ Đình, để ghi tên chung kết.

HLV Tan Cheng Hoe nói bản thân rất mong kịch bản này một lần nữa xảy ra.



"Mười năm trước, HLV Dollah Salleh giúp Malaysia ngược dòng dù thua tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi. Đó là kỳ tích của quá khứ và cũng là nguồn cảm hứng cho các thế hệ cầu thủ Malaysia", ông Tan nói.

Theo HLV trưởng Malaysia, sau 12 năm, lực lượng cầu thủ cũng như ban huấn luyện đã thay đổi hoàn toàn. Các tuyển thủ Malaysia hiện tại nhận thức rõ tình thế và hiểu rằng thi đấu với tuyển Việt Nam luôn là thử thách cực kỳ khó khăn.

"Tôi dặn các học trò rằng nếu giữ được sự tập trung, chúng tôi sẽ có cơ hội ghi bàn trong mọi tình huống", HLV Tan Cheng Hoe nói thêm.