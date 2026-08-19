ANTD.VN - HLV Kim Sang-sik hài lòng với màn trình diễn của ĐT Việt Nam trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Malaysia, đồng thời đặt kỳ vọng lớn vào Xuân Son khi đối đầu Thái Lan ở chung kết.

ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 trên sân Mỹ Đình tối 19-8, qua đó giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỉ số 4-0 sau hai lượt trận. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp thầy trò HLV Kim Sang-sik góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

Chia sẻ sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc dành lời khen cho các học trò: "So với lượt đi, các cầu thủ chơi tốt hơn nhiều trên sân nhà. Những phần còn thiếu sót, họ đã làm tốt hơn rất nhiều".

HLV Kim Sang-sik muốn Xuân Son ghi 3 bàn vào lưới Thái Lan

Việc chiến lược gia người Hàn Quốc thay tới 5 vị trí trong đội hình xuất phát cũng nhận được nhiều sự chú ý. "Do hai trận đấu diễn ra sát ngày, tôi quyết định thay đổi để đảm bảo các cầu thủ có thể lực thật tốt cho lượt về", HLV Kim giải thích.

Nói về đối thủ Thái Lan ở chung kết, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Hai năm trước, Việt Nam đã vô địch ngay tại Thái Lan. Giờ đây tôi rất vinh dự, hạnh phúc và vui mừng khi một lần nữa vào chung kết".

Trong trận bán kết lượt về, Đình Bắc tiếp tục không ghi bàn nhưng được thi đấu trọn vẹn 90 phút. Đáng chú ý, trận đấu diễn ra đúng ngày tiền đạo này bước sang tuổi 22. Tuy nhiên, HLV Kim khẳng định quyết định sử dụng Đình Bắc cả trận không liên quan đến sinh nhật của cầu thủ này.

"Sau bữa trưa nay, toàn đội đã tổ chức sinh nhật cho Đình Bắc. Tuy nhiên, không phải vì sinh nhật mà tôi xếp cậu ấy thi đấu. Đình Bắc là cầu thủ trẻ với nguồn năng lượng và thể lực dồi dào, vì vậy tôi mới sử dụng cậu ấy cả trận", ông Kim nói.

"Không chỉ hôm nay, cậu ấy sẽ đá tiếp hai trận tới. Tôi mong Đình Bắc có thể thi đấu được ở châu Á, châu Âu. Cậu ấy cần chăm chạy hơn khi phòng ngự, còn tấn công thì đủ khả năng đá ở các giải trên", HLV trưởng ĐT Việt Nam thêm vào.

Nếu Đình Bắc vẫn chưa thể lập công, Xuân Son lại tiếp tục tỏa sáng với cú đúp , nâng thành tích lên 5 bàn tại ASEAN Cup 2026 và bắt kịp Đình Bắc trong cuộc đua Vua phá lưới.

"Xuân Son mới ghi 5 bàn thôi à, đáng lẽ cậu ấy nên ghi nhiều bàn hơn. Tôi rất mong cậu ấy sẽ ghi thêm 3 bàn ở chung kết với Thái Lan", HLV Kim Sang-sik nói đầy kỳ vọng.

"Nhìn chung, cả Xuân Son lẫn Đình Bắc đều đã làm tốt nhiệm vụ. Các cầu thủ khác cũng cống hiến hết mình để giúp toàn đội giành chiến thắng. Sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cầu thủ là điều rất tốt, giúp đội tuyển có nhiều cơ hội thắng chung kết", HLV Kim chốt lại.