ĐT Việt Nam đá chung kết ASEAN Cup với Thái Lan khi nào, ở đâu?

ANTD.VN - ĐT Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Malaysia với tổng tỉ số 4-0 ở bán kết.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 22-8 tại Thái Lan. Bốn ngày sau đó, hai đội tái đấu ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

ĐT Việt Nam đá chung kết ASEAN Cup 2026 với Thái Lan (Ảnh: VFF)

Trận chung kết lượt về được tổ chức lúc 20h ngày 26-8. Đây sẽ là trận đấu quyết định chức vô địch ASEAN Cup 2026. ĐT Việt Nam được coi như có chút thuận lợi để bảo vệ ngôi vị số 1 Đông Nam Á khi chơi lượt về trên sân nhà.

Với việc phải làm khách ở lượt đi, ĐT Việt Nam sẽ hướng tới một kết quả tốt tại Thái Lan trước khi trở về Mỹ Đình. Tại ASEAN Cup 2024, ĐT Việt Nam từng thắng Thái Lan cả hai lượt trận để lên ngôi thuyết phục.