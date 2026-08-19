Xuân Son 'nhập làn' đua Vua phá lưới với Đình Bắc

ANTD.VN - Xuân Son đã bắt kịp Đình Bắc trong cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 sau khi lập cú đúp giúp ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về. Hai chân sút của tuyển Việt Nam hiện cùng có 5 bàn thắng.

Trước trận bán kết lượt về với Malaysia, Đình Bắc đang có lợi thế trong cuộc đua ghi bàn với 5 pha lập công. Tuy nhiên, chỉ trong hơn nửa giờ thi đấu, Xuân Son đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách rồi san bằng thành tích của người đồng đội.

Phút 62, không lâu sau khi vào sân, Xuân Son có mặt đúng lúc, nhanh chóng chớp thời cơ trong vòng cấm, mở tỉ số cho ĐT Việt Nam.

Xuân Son chính thức đua Vua phá lưới cùng Đình Bắc



Đây là bàn thắng thứ tư của Xuân Son tại ASEAN Cup 2026. Trước đó, anh đã ghi bàn bằng một pha đánh đầu đẹp mắt ở bán kết lượt đi với Malaysia, đồng thời lập công trong các trận gặp Timor Leste và Indonesia.

Đến phút 89, tiền đạo của ĐT Việt Nam tiếp tục thể hiện sự đáng sợ để hoàn tất cú đúp trước Malaysia. Hai bàn thắng trong trận bán kết lượt về giúp Xuân Son nâng tổng số pha lập công tại ASEAN Cup 2026 lên 5, chính thức bắt kịp Đình Bắc.

Như vậy, cuộc đua Vua phá lưới giải đấu đang trở thành câu chuyện nội bộ thú vị của ĐT Việt Nam. Xuân Son và Đình Bắc cùng sở hữu 5 bàn thắng, tạo nên cuộc đua song mã cho danh hiệu Chiếc giày vàng ASEAN Cup 2026.

Đáng chú ý, cú đúp vào lưới Malaysia còn giúp Xuân Son nâng tổng số bàn thắng của anh qua hai kỳ ASEAN Cup lên con số 12. Đây là hiệu suất đáng nể của tiền đạo sinh năm 1997 tại sân chơi khu vực.

ĐT Việt Nam đã giành quyền vào chung kết và Xuân Son cũng như Đình Bắc vẫn còn ít nhất hai trận đấu phía trước để tiếp tục cải thiện thành tích ghi bàn. Đối thủ của tuyển Việt Nam là Thái Lan, cuộc đua Vua phá lưới càng có thêm lý do để được chờ đợi.