Đình Bắc đón tuổi 22: "Phấn đấu những mục tiêu lớn hơn"

ANTD.VN - Chúc mừng sinh nhật tuổi 22, Nguyễn Đình Bắc tự nhủ bản thân luôn cố gắng và phấn đấu những mục tiêu lớn hơn, đồng thời hy vọng may mắn luôn mỉm cười với anh.

Hôm nay 19-8, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tròn 22 tuổi. Anh nhận về nhiều lời chúc tốt đẹp từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, Đình Bắc chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật tôi! Chúc bản thân tuổi mới thật nhiều sức khoẻ, bình an, hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp nhất! Hi vọng may mắn sẽ luôn mỉm cười với tôi".

Đặc biệt, tiền đạo đang khoác áo CLB Công an Hà Nội và đội tuyển quốc gia tự nhủ: "Tuổi mới luôn luôn cố gắng và phấn đấu những mục tiêu lớn hơn".

Đình Bắc chia sẻ trong ngày sinh nhật tuổi 22 (Ảnh chụp màn hình)

Nguyễn Đình Bắc được đánh giá là tài năng trẻ gặt hái nhiều thành công nhất bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại, với một loạt danh hiệu.

Ở cấp CLB, anh từng CLB Quảng Nam vô địch hạng Nhất, đoạt Cầu thủ xuất sắc nhất hạng Nhất 2023; cùng CLB Công an Hà Nội vô địch V-League 2025/26, vô địch Cúp quốc gia 2024/25, đoạt Siêu cúp quốc gia 2025, Á quân C1 Đông Nam Á 2024/25, giành vé C1 châu Á 2026/27.

Còn với cấp độ đội tuyển, Đình Bắc có năm 2026 rực rỡ khi cùng U23 Việt Nam giành huy chương đồng cùng danh hiệu Vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á. Bên cạnh đó là huy chương vàng SEA Games 2025, chức vô địch và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á 2025, Quả bóng bạc Việt Nam 2025...

Thành công rực rỡ ở tuổi 22, phía trước Đình Bắc còn nhiều vinh quang chờ đón (Ảnh: VFF)

Hiện Đình Bắc đang cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu ASEAN Cup 2026. Tiền đạo sinh 2004 đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 bàn thắng (tính tới trước trận bán kết lượt về gặp Malaysia tối 19-8) và nắm cơ hội cùng tuyển Việt Nam vô địch trong lần đầu trình làng giải đấu 30 năm tuổi này.

Đón tuổi 22 với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, đáng ngưỡng mộ, phía trước Đình Bắc là những thử thách và vinh quang chào đón.

Anh đang cùng tuyển Việt Nam đá ASEAN Cup, và sẽ có cơ hội góp mặt FIFA ASEAN Cup (tháng 9), vòng chung kết Asian Cup (tháng 1-2027).., cùng CLB Công an Hà Nội chinh phục 4 đấu trường C1 châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League, Cúp quốc gia mùa giải 2026/27.

Đặc biệt, với những gì đã thể hiện cùng danh hiệu đạt được, Đình Bắc đứng trước cơ hội lớn giành Quả bóng vàng Việt Nam 2026 - danh hiệu cao quý dành cho cầu thủ Việt. Đó sẽ là thành tích đặc biệt xuất sắc ở tuổi 22...