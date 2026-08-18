Thể Công Viettel chung bảng với đại diện Hàn Quốc, Australia tại C2 châu Á

ANTD.VN - Lá thăm đưa Thể Công Viettel vào bảng E cùng Seoul FC (Hàn Quốc), Melbourne Victory (Australia) và đội thắng trong cặp Persib Bandung (Indonesia) - Manila Digger (Philippines).

Ngày 18-8, tại Malaysia, Liên đoàn bóng đá châu Á tiến hành bốc thăm chia bảng AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) 2026/27, nơi Thể Công Viettel là đại diện duy nhất Việt Nam góp mặt.

32 đội được chia vào 8 bảng đấu (4 đội/bảng), phân theo khu vực Đông Á và Tây Á.

Thể Công Viettel nằm bảng E khu vực Đông Á

Ở khu vực phía Đông, lá thăm đưa Thể Công Viettel vào bảng E cùng Seoul FC (Hàn Quốc), Melbourne Victory (Australia) và đội thắng trong cặp Persib Bandung (Indonesia) - Manila Digger (Philippines).

Đây được đánh giá là bảng đấu thách thức với đại diện của Việt Nam trong lần trở lại đấu trường châu lục.

Vòng bảng AFC Champions League Two 2026/27 bắt đầu từ ngày 15-9 đến 9-12-2026. Các bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng 1/8.

Vòng 1/8 diễn ra từ ngày 9 đến 18-2-2027, tứ kết từ 2 đến 18-3-2027, bán kết từ 6 đến 14-4-2027, trong khi trận chung kết dự kiến tổ chức ngày 15-5-2027.

Thành tích tốt nhất của một đại diện Việt Nam tại Cúp C2 châu Á là vào tới chung kết liên khu vực - tương đương bán kết tổng giải đấu (Bình Dương mùa 2009 và Hà Nội mùa 2019). Kể từ mùa 2024 khi giải đổi tên gọi mới và nâng cấp quy mô, Nam Định là đội có thành tích tốt nhất khi vào vòng 1/8 mùa 2024/25.