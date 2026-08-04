Thắng Indonesia 3-0, tuyển Việt Nam lập loạt cột mốc lịch sử

ANTD.VN - HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đã làm được nhiều điều mà các thế hệ đội tuyển Việt Nam chưa thể làm trước Indonesia tại sân chơi Đông Nam Á.

Tối 3-8, trên sân Pakansari - nơi từng gắn liền với hai thất bại của bóng đá Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã viết nên trang sử mới với chiến thắng giòn giã 3-0 trước đội chủ nhà Indonesia.

Những bàn thắng của Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son không chỉ mang về 3 điểm quý giá trên hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup, mà còn thiết lập nhiều cột mốc lịch sử cho đội tuyển Việt Nam.

Lần đầu trong lịch sử 30 năm ASEAN Cup, Việt Nam thắng Indonesia trên sân đối phương (Ảnh: VFF)

Theo đó, đội tuyển Việt Nam lần đầu thắng chủ nhà Indonesia tại ASEAN Cup. Trước khi trận đấu diễn hai, hai đội cân bằng tuyệt đối đối đầu khi cùng thắng 3 và hòa 7 trong 13 lần đối đầu suốt chiều dài lịch sử 30 năm của giải đấu.

Đáng chú ý, cả 3 trận thắng của tuyển Việt Nam đều trên sân nhà (2-0 tại bán kết AFF Cup 2022, 1-0 ở vòng bảng ASEAN Cup 2024) hoặc sân trung lập (3-2 tại trận tranh hạng ba Tiger Cup 1996 do Singapore đăng cai).

Đây đồng thời là chiến thắng có cách biệt lớn nhất mà Việt Nam tạo ra trước Indonesia tại đấu trường ASEAN Cup. Ngược lại, đây là trận thua có cách biệt lớn nhất trên sân nhà trong suốt lịch sử 30 năm dự ASEAN Cup của Indonesia. Trước đó, họ từng thua Singapore 1-3 ở chung kết lượt đi năm 2004 và 0-2 ở vòng bảng năm 2008.

Chiến thắng này đồng thời giúp đội tuyển Việt Nam lập chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử với tổng cộng 21 trận (18 thắng, 3 hòa), hơn 3 trận so với kỷ lục 18 trận bất bại giai đoạn 2016-2018 được tạo nên bởi ba HLV Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung và Park Hang-seo.

Ở góc độ cá nhân, HLV Kim Sang-sik toàn thắng trước Indonesia với các tỉ số 1-0 tại vòng bảng ASEAN Cup 2024 và 3-0 tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, việc được tung vào sân ở trận gặp Indonesia giúp đội trưởng Nguyễn Quang Hải san bằng kỷ lục 83 lần khoác áo đội tuyển quốc gia của Lê Công Vinh. Gần như chắc chắn, tiền vệ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội sẽ nối dài thành tích này để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử tuyển Việt Nam.