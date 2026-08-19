Phim tài liệu hé lộ góc khuất chưa từng biết về Pep Guardiola

ANTD.VN - Bộ phim tài liệu gồm bốn tập mang tên A Beautiful Obsession (tạm dịch: Một nỗi ám ảnh tuyệt đẹp) vừa hé lộ nhiều câu chuyện chưa từng được công bố, trong 10 năm Pep Guardiola dẫn dắt Man City. Phía sau hình ảnh một HLV luôn quyết liệt bên đường biên là những biến cố trong cuộc sống riêng, áp lực nghề nghiệp và cả những khoảnh khắc yếu lòng hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Theo Sun Sport, một trong những phân đoạn gây chú ý nhất của bộ phim được ghi lại tại phòng thay đồ sân Allianz, sau khi Man City nhận thất bại thứ 7 trong 10 trận ở mùa giải 2024/25 trước Juventus.

Thay vì chỉ nói về chuyên môn, Pep Guardiola bất ngờ chia sẻ với các học trò về cuộc hôn nhân đã khép lại của mình.

"Các cậu, tôi muốn thú nhận một điều. Tôi đã ly hôn với người phụ nữ đẹp nhất hành tinh, vợ tôi, vợ cũ của tôi", Pep nói.

Pep Guardiola trải qua cuộc hôn nhân không êm đẹp (Ảnh: Sun Sport)

Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận ông vẫn còn yêu Cristina Serra và tình cảm từ phía người bạn đời cũ cũng chưa hề mất đi, nhưng cả hai không còn giữ được sự đồng điệu như trước.

Sau lời tâm sự, Guardiola chuyển sang nói về triết lý mà ông luôn theo đuổi trong bóng đá: "Các cậu chơi bóng vì điều gì? Chỉ vì thích chơi hay còn vì điều gì sâu hơn bên trong? Dù làm bất cứ việc gì trong cuộc sống, hãy làm bằng đam mê. Tôi không cần những cầu thủ chỉ giỏi chuyên môn, tôi cần những người có đam mê".

Bộ phim cũng cho thấy biến cố gia đình ảnh hưởng không nhỏ đến Pep Guardiola trong giai đoạn khó khăn của Man City.

Manel Estiarte, trợ lý thân cận và cũng là người được xem như "cánh tay phải" của Guardiola, tiết lộ ông từng phải trực tiếp vào phòng thay đồ để giải thích với các cầu thủ về trạng thái tâm lý của HLV trưởng.

"Tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây. Các cầu thủ đều nhận thấy Pep căng thẳng, buồn bã và khác hẳn bình thường. Chỉ mình tôi biết lý do. Tôi nói với họ rằng Pep đang trải qua cuộc ly hôn", ông nói.

Pep từng có thời gian vô cùng hạnh phúc bên gia đình nhỏ (Ảnh: Sun Sport)

Dẫu vậy, những biến cố trong cuộc sống riêng không khiến Guardiola giảm yêu cầu với bản thân cũng như các học trò. Ngược lại, ông trở nên khắt khe hơn trong từng buổi họp chiến thuật và mỗi trận đấu.

Sau thất bại 0-2 trước Liverpool tại Anfield vào tháng 12-2024, Pep Guardiola có cuộc tranh luận gay gắt với đội trưởng Kyle Walker.

Khi ông nhắc lại sai lầm dẫn đến bàn thua của Walker, hậu vệ người Anh phản ứng rằng tên anh luôn bị HLV nhắc tới trong mọi cuộc họp.

Guardiola đáp lại: "Có lẽ vì cậu là đội trưởng."

Walker lập tức phản bác: "Nhưng ông đâu có muốn tôi làm đội trưởng."

Không lâu sau màn đối thoại căng thẳng, Pep bật khóc trước toàn đội và nói: "Đây là thất bại của tôi. Nếu tôi là vấn đề, các cậu hãy nói với tôi. Tôi không ở đây vì tiền hay chỉ để tiếp tục công việc này. Nếu tôi là nguyên nhân khiến đội gặp khó khăn, hãy nói thẳng. Điều đó sẽ không làm thay đổi tình yêu tôi dành cho các cậu".

Bộ phim cũng khắc họa rõ sự ám ảnh gần như tuyệt đối của Pep Guardiola với công việc.

Sau trận thua 2-4 trước PSG tại Champions League, ông thừa nhận bản thân không còn tâm trạng ăn uống hay ngủ nghỉ. Các trợ lý tiết lộ Guardiola thường xuyên tự trách mình mỗi khi phải gạch tên một cầu thủ khỏi danh sách thi đấu.

Sau thất bại 0-2 trước Leverkusen, trận đấu mà Pep thay tới 10 vị trí trong đội hình xuất phát, ông tự nhận mọi trách nhiệm.

Ở một cuộc họp khác, Guardiola thừa nhận cảm thấy bản thân "ngu ngốc" khi có mặt tại trung tâm huấn luyện từ rất sớm mỗi ngày, dành hàng giờ tìm cách truyền động lực cho các cầu thủ nhưng không nhận được màn trình diễn như mong muốn.

"Tôi muốn truyền cho các cậu tình yêu với công việc, nhưng các cậu không đáp lại", ông nói.

Những phát biểu của Guardiola nhiều lần trở nên rất gay gắt.

Ông từng cảnh báo các học trò: "Nếu cuối mùa tôi nhìn thấy gương mặt buồn bã hoặc các cậu phàn nàn về quyết định của tôi, tôi sẽ giết các cậu".

Ngay sau đó, Guardiola nhắc đến những hy sinh trong cuộc sống cá nhân: "Tôi làm việc vì các cậu. Tôi sống cuộc đời mình, trải qua cuộc ly hôn, gia đình ở rất xa và mọi thứ khác, cũng vì các cậu".

Thậm chí, màn trình diễn của Man City khi ấy còn bị Guardiola gọi là "một sự hổ thẹn".

Không chỉ cầu thủ, ban lãnh đạo Man City cũng nhiều lần không đồng tình với quyết định chuyên môn của Guardiola.

Những đoạn ghi âm trong phim cho thấy Giám đốc điều hành Ferran Soriano và Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak từng rất thất vọng với cách lựa chọn đội hình của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

"Tôi thậm chí không thể nói chuyện với ông ấy hôm nay vì quá tức giận. Có lẽ đây là một trong những giai đoạn tồi tệ nhất mà chúng ta từng trải qua", Al Mubarak chia sẻ.

Ngay cả Erling Haaland cũng không nằm ngoài những lời khiển trách của Pep. Trong giờ nghỉ trận chung kết FA Cup tại Wembley, Guardiola liên tục chất vấn tiền đạo người Na Uy về tinh thần thi đấu.

Pep không ít lần to tiếng với Haaland (Ảnh: Getty Images)

"Cậu mệt à?", Pep hỏi.

Khi Haaland trả lời "Không", Guardiola tiếp tục thúc giục: "Vậy tại sao cậu không tranh chấp như trước? Những pha chạy chỗ phía sau hàng thủ đâu? Hãy cho tôi thấy cậu muốn chiến thắng. Tôi vẫn yêu quý cậu như một người cha, nhưng hãy thể hiện điều đó trên sân".

Những tập cuối của bộ phim còn hé lộ quá trình Guardiola đi đến quyết định chia tay Man City sau một thập kỷ gắn bó.

Ông từng dự định tổ chức họp báo công bố quyết định rời đội bóng, nhưng được khuyên không nên để truyền thông biết trước ban lãnh đạo.

Pep Guardiola chỉ thông báo với các cầu thủ hai ngày trước trận đấu cuối cùng của mùa giải. Khi ghi hình video chia tay chính thức, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã không kìm được nước mắt.

"Đừng hỏi vì sao tôi ra đi. Không có một lý do cụ thể nào cả. Chỉ là sâu trong lòng, tôi biết đã đến lúc".

Ít tuần sau khi mùa giải khép lại, Guardiola trở về Barcelona và thừa nhận bản thân cần một quãng nghỉ sau 10 năm sống trong áp lực.

Ông cho rằng chiến thắng không phải đích đến cuối cùng của hạnh phúc và điều mình cần nhất lúc này là được sống chậm lại. Pep Guardiola dùng từ "badar" trong tiếng Catalan để mô tả trạng thái ngồi yên, thả lỏng tâm trí và để thời gian trôi qua. Sau một thập kỷ gần như dành trọn cuộc đời cho bóng đá, đó có lẽ là món quà mà chính ông muốn dành cho bản thân.