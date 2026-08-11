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Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam qua đời

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Băng Tâm

ANTD.VN - Tối 11-8-2026, ông Phan Thanh Hùng - cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, qua đời tại quê nhà Đà Nẵng sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 67 tuổi.

Trong thời gian qua, ông Phan Thanh Hùng lâm trọng bệnh. Mặc dù được gia đình cùng đội ngũ y bác sỹ ở các bệnh viện lớn cứu chữa, nhưng tình hình ngày càng xấu đi.

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng - Ủy viên Hội đồng HLV bóng đá quốc gia, nguyên HLV trưởng đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam đã từ trần tại quê nhà thành phố Đà Nẵng vào lúc 21h05 ngày 11-8 (tức ngày 29-6 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 67 tuổi.

Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương cho người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cho bóng đá Việt Nam.

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HLV Phan Thanh Hùng khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Ông Phan Thanh Hùng sinh năm 1960 tại Đà Nẵng, có 12 năm thi đấu trong màu áo đội Quảng Nam Đà Nẵng, giành chức vô địch quốc gia 1992, từng khoác áo đội tuyển Việt Nam và ghi 1 bàn thắng tại vòng loại World Cup 1994.

Ông Phan Thanh Hùng có sự nghiệp cầm quân ấn tượng, khi từng dẫn 4 đội bóng V-League là Hà Nội, Than Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Dương, và làm trợ lý rồi HLV trưởng đội tuyển U23, đội tuyển quốc gia Việt Nam, gặt hái nhiều thành tích như vô địch V-League 2010, 2013, đoạt Siêu cúp 2010, giành vô địch AFF Cup 2008 (vai trò trợ lý), huy chương đồng SEA Games 2009 (trợ lý)...

Ngoài đời, ông Hùng là một người hiền lành, trách nhiệm và luôn tận tâm với công việc, với sự phát triển của bóng đá Việt Nam, và được đồng nghiệp nể trọng, mến yêu.

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Từ khóa:

#Phan Thanh Hùng #Đội tuyển Việt Nam

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