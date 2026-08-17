Malaysia tuyên bố ghi bàn tại Mỹ Đình

ANTD.VN - HLV Tan Cheng Hoe cho rằng Malaysia mới "thua một trận chiến chứ chưa thua cả cuộc chiến", tuyên bố rằng mọi thứ chưa kết thúc và một bàn thắng tại Mỹ Đình sẽ mở ra cơ hội.

"Tôi thất vọng với kết quả trận đấu. Chúng tôi lẽ ra có thể gây khó khăn cho họ nhưng lại bị trừng phạt bởi sự chậm chạp ở cuối hiệp 1 dẫn đến bàn thua đầu. Hiệp 2, chúng tôi kiểm soát thể trận tốt hơn song không may mắn khi bàn phản lưới nhà khiến đội phải trả giá", HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ sau khi Malaysia để thua Việt Nam 0-2 trên sân nhà tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Ông Tan Cheng Hoe là người chưa một lần cùng Malaysia thắng Việt Nam trong 6 trận cầm quân, gần nhất là thất bại 0-1 trên sân Mỹ Đình khi hai đội đá chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Lần này trở lại Mỹ Đình, Malaysia còn bất lợi hơn khi thua lượt đi 0-2, thay vì hòa 2-2 như vòng chung kết của 8 năm trước. Yếu tố tinh thần là điều quan trọng nhất lúc này với thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

HLV Tan Cheng Hoe muốn Malaysia ghi bàn tại Mỹ Đình để mở ra cơ hội (Ảnh: NST)

Chủ nhà Malaysia (áo vàng) bất lực trong trận thua Việt Nam 0-2 tại lượt đi (Ảnh: NST)

"Tôi tự hào với những gì toàn đội đã thể hiện (tại trận lượt đi). Chúng ta không thua cuộc chiến, chỉ là thua trận chiến mà thôi. Toàn đội còn 90 phút phía trước. Chúng ta cần phải đến đó (sân Mỹ Đình ngày 19-8 tới) và giải quyết vấn đề. Chúng ta sẽ ghi một bàn thắng để rồi sau đó có được sự tự tin", ông Tan khích lệ đội nhà.

Dù vậy, nhà cầm quân 58 tuổi người Malaysia gốc Hoa cũng thừa nhận: "Việt Nam sẽ rất mạnh khi thi đấu trên sân nhà".

Trong lịch sử 30 năm giải đấu, Malaysia mới 1 lần vô địch vào năm 2010, trong khi Việt Nam 3 lần đăng quang các năm 2008, 2018, 2024. Riêng về đối đầu, Malaysia chưa thắng Việt Nam suốt 12 năm qua.