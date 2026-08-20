Tuyển Việt Nam tập 1 buổi duy nhất trước khi đấu chủ nhà Thái Lan

ANTD.VN - Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có mặt tại Thái Lan và sẽ có buổi tập duy nhất trên sân thi đấu chính thức Rajamangala vào chiều 21-8, trước khi đấu chủ nhà tại chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Chiều 20-8, đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Championship 2026 gặp đội chủ nhà sau đây hai ngày.

Do vừa trải qua trận bán kết lượt về với Malaysia vào tối 19-8 và tiếp tục phải di chuyển sang Thái Lan ngay trong ngày hôm sau, ban huấn luyện ưu tiên việc hồi phục thể trạng cho các cầu thủ.

Sau khi ổn định nơi lưu trú, các thành viên đội tuyển được nghỉ ngơi, thư giãn để tái tạo năng lượng.

Tuyển Việt Nam có mặt tại Thái Lan, hứng khởi trước thềm chung kết lượt đi (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, chiều 21-8, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập trên sân Rajamangala. Đây là buổi tập chính thức duy nhất của đội trước trận chung kết lượt đi với chủ nhà Thái Lan vào 20h ngày 22-8.

Năm nay, Thái Lan đặt mục tiêu lấy lại ngôi vô địch, trong khi Việt Nam quyết tâm lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á.

Sau trận lượt đi ngày 22-8, hai đội sẽ đấu chung kết lượt về tại Mỹ Đình ngày 26-8, để xác định chủ nhân chiếc cúp danh giá trong mùa giải kỷ niệm 30 năm.