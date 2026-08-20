Sôi nổi Giải Pickleball Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Đội CC&CNCH Khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an thành phố Hà Nội tổ chức Giải Pickleball lần thứ II năm 2026, tạo sân chơi bổ ích, góp phần rèn luyện thể lực, tăng cường đoàn kết trong cán bộ, chiến sĩ.

Ban Chỉ huy đội trao giải cho các cặp đấu có thành tích xuất sắc trong Giải Pickleball

Thực hiện các kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Hà Nội về công tác thể dục, thể thao năm 2026, Đội CC&CNCH Khu vực số 12 đã tổ chức Giải Pickleball lần thứ II năm 2026 dành cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Nguyễn Tuấn Dũng, Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực số 12 nhấn mạnh, đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, sức khỏe, thể lực, ý chí, tinh thần kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu là những yêu cầu đặc biệt quan trọng. Vì vậy, duy trì phong trào thể dục, thể thao thường xuyên không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao sức khỏe mà còn tạo môi trường sinh hoạt văn hóa, tinh thần lành mạnh, góp phần giảm áp lực công việc và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Dũng - Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 12 phát biểu khai mạc Giải Pickleball

Để giải đấu diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng điều lệ, Ban Tổ chức đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về sân bãi, trọng tài, dụng cụ và trang thiết bị phục vụ thi đấu. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm luật và sự điều hành của trọng tài.

Không khí trên sân đấu diễn ra sôi nổi với những màn tranh tài quyết liệt, thể hiện tinh thần thể thao và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ. Qua mỗi trận đấu, các vận động viên có thêm cơ hội giao lưu, tăng cường sự gắn bó, hiểu biết và phối hợp với đồng đội.

Đặc biệt, giải đấu còn có sự tham gia giao lưu của các đơn vị khách mời, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Đội CC&CNCH Khu vực số 12 với các đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ hào hứng tham dự Giải Pickleball

Thông qua giải đấu, Đội CC&CNCH Khu vực số 12 tiếp tục khuyến khích cán bộ, chiến sĩ duy trì thói quen rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu. Đây cũng là dịp phát hiện những nhân tố có năng khiếu để bồi dưỡng, làm nòng cốt cho phong trào thể thao của đơn vị và tham gia các giải đấu do Phòng PC07, Cụm thi đua và Công an thành phố tổ chức.

Giải Pickleball lần thứ II năm 2026 đã tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng tập thể Đội CC&CNCH Khu vực số 12 đoàn kết, vững mạnh, đồng thời lan tỏa tinh thần “khỏe để công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân” trong cán bộ, chiến sĩ.