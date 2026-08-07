Sau trận thua 'ác mộng' trước Việt Nam, cầu thủ nhập tịch Indonesia hứa tỉnh giấc để thắng Singapore

ANTD.VN - Tiền vệ gốc Hà Lan Marc Klok khẳng định đội tuyển Indonesia sẽ tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng thua Việt Nam cách đây ít ngày, và sẵn sàng bùng nổ trong trận quyết đấu Singapore tối 7-8.

"Indonesia đã bước vào trận đấu với Việt Nam với sự tự tin cao độ. Thế rồi, chúng tôi phải chịu một cú sốc", tiền vệ gốc Hà Lan Marc Klok bày tỏ.

Trước đó tại vòng áp chót, Indonesia dù có lợi thế sân nhà với 3 vạn khán giả cổ vũ trên sân Pakansari song đành chịu thua Việt Nam 0-3 trong sự bất lực, ngay cả khi HLV trưởng John Herdman đã dùng cả 5 quyền thay người.

Tiền vệ gốc Hà Lan của Indonesia - Marc Klok (Ảnh: Bola Sport)

Theo tờ Bola Sport (Indonesia), chứng kiến đội nhà bất lực nhận thảm bại trước Việt Nam, người hâm mộ Indonesia rất thất vọng và đặt dấu hỏi về năng lực thật sự của thầy trò HLV John Herdman trong mục tiêu vô địch ASEAN Cup năm nay.

"Trận thua Việt Nam đã ở sau lưng. Tuyển Indonesia phải đứng dậy và tiến về phía trước. Giờ đây chúng tôi đã tự tin trở lại", tiền vệ nhập tịch Marc Klok trấn an người hâm mộ trước lượt trận cuối vòng bảng làm khách trên sân Singapore (20h hôm nay 7-8).

Lúc này, Indonesia là đội bất lợi nhất. Đội bóng xứ vạn đảo buộc phải thắng trong khi chủ nhà Singapore chỉ cần hòa để giành vé bán kết còn sót lại. Bởi tấm vé đầu gần như đã thuộc về tuyển Việt Nam - những người chỉ cần tối thiểu 1 điểm trước Campuchia bị đánh giá yếu hơn và đã bị loại - ở trận đấu cùng giờ.

"Chúng tôi đã thua (tuyển Việt Nam), và chúng tôi đã học được bài học. Chúng tôi đã thất vọng và tức giận trong giây lát, nhưng giờ chúng tôi phải tập trung để đứng dậy. Indonesia sang Singapore là để chiến thắng", HLV John Herdman nói, và kêu gọi người hâm mộ Indonesia tiếp tục đặt niềm tin vào đội nhà.

Indonesia là đội dự đủ 16 mùa giải ASEAN Cup (tiền thân là Tiger Cup, AFF Cup), từng 6 lần vào chung kết song chưa một lần đăng quang. Năm nay, tuyển Indonesia sở hữu đội hình đắt giá nhất giải với 12 cầu thủ con lai nhập tịch, đặt mục tiêu vô địch.