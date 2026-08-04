LĐBĐ Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam thể hiện đẳng cấp nhà vô địch

ANTD.VN - Chiến thắng 3-0 ngay trên sân Pakansari không chỉ giúp tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026 mà còn nhận được nhiều lời khen từ Ban tổ chức giải đấu. Trang chủ ASEAN Cup đánh giá thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thể hiện đúng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch với màn trình diễn thuyết phục trước Indonesia.

Trong bài bình luận sau trận đấu, Ban tổ chức ASEAN Cup - LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) nhận định tuyển Việt Nam đã chơi đầy bản lĩnh khi đánh bại đội chủ nhà ngay tại Bogor để mở rộng cánh cửa vào bán kết.

ĐT Việt Nam thắng thuyết phục ở Bogor (Ảnh: VFF)

"Việt Nam đã thể hiện phong độ và bản lĩnh của nhà vô địch khi đánh bại chủ nhà Indonesia 3-0 tại sân vận động Pakansari ở Bogor, qua đó củng cố hy vọng giành vé vào bán kết", AFF viết.

Hai bàn thắng sớm của Văn Vĩ và Hai Long giúp tuyển Việt Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận, trước khi Xuân Son vào sân từ băng ghế dự bị và ấn định chiến thắng 3-0 trong hiệp hai.

Kết quả này đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau ba lượt trận, bằng điểm Singapore nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Indonesia tụt xuống vị trí thứ ba với 6 điểm và buộc phải thắng Singapore ở lượt đấu cuối nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Theo đánh giá của AFF, những điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang-sik, đặc biệt việc tung Xuân Son vào sân ở hiệp hai, đã tạo ra bước ngoặt quan trọng, giúp tuyển Việt Nam duy trì sức ép và hạ gục đối thủ.

Với chiến thắng thuyết phục ngay trên sân khách, tuyển Việt Nam không chỉ nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vào bán kết ASEAN Cup 2026 mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch.

Màn trình diễn trước Indonesia cũng cho thấy dấu ấn chiến thuật rõ nét của HLV Kim Sang-sik, từ khả năng pressing, chuyển đổi trạng thái đến sự hiệu quả trong các phương án thay người.