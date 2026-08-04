Chiếc áo đen của HLV Kim Sang-sik gây sốt

ANTD.VN - Một trong những khoảnh khắc thú vị nhất sau chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia tại ASEAN Cup 2026 không đến từ những bàn thắng, mà là hình ảnh hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cúi xuống hôn lên chiếc áo đen của HLV Kim Sang-sik. Hành động đầy cảm xúc này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi chiếc áo ấy từ lâu đã được nhiều người hâm mộ xem như "lá bùa may mắn" của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Pakansari, các cầu thủ tuyển Việt Nam ùa vào chia vui cùng Ban huấn luyện. Giữa bầu không khí hân hoan, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh bất ngờ cúi xuống hôn lên chiếc áo polo màu đen của HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ cười vui vẻ, để mặc học trò thực hiện hành động đầy ngẫu hứng.

Phạm Xuân Mạnh hôn lên chiếc áo polo đen của HLV Kim Sang-sik (Ảnh: VFF)



Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền và trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất sau trận đấu.

Việc chiếc áo màu đen được người hâm mộ nhắc đến không phải ngẫu nhiên. Trong hơn ba năm làm việc cùng bóng đá Việt Nam, hầu hết những dấu mốc thành công của HLV Kim Sang-sik đều gắn với màu áo này.

Ông mặc chiếc áo polo đen xuyên suốt hành trình đưa tuyển Việt Nam lên ngôi tại ASEAN Cup 2024. Sau đó, hình ảnh quen thuộc ấy tiếp tục xuất hiện khi U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và đoạt Huy chương đồng U23 châu Á 2026.

Tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik cũng mặc áo đen ở trận ra quân gặp Timor Leste và tuyển Việt Nam thắng đậm 7-0.

Đến cuộc tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình, ông đổi sang áo màu trắng và đội tuyển bất ngờ bị cầm hòa 0-0.

Chính vì vậy, trước chuyến làm khách trên sân Indonesia, câu chuyện về "chiếc áo may mắn" tiếp tục được nhắc đến.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik tiết lộ ông đã nghe rất nhiều người hâm mộ nói vui rằng chiếc áo trắng không mang lại vận may. Có lẽ vì thế, chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định trở lại với chiếc áo đen quen thuộc trong trận đấu mang tính quyết định tại Pakansari.

Và sau khi thắng Indonesia 3-0, chiến lược gia người Hàn Quốc nói đùa rằng ông sẽ "vứt hết áo trắng trong tủ đồ" của mình, chỉ trung thành với màu áo đen.