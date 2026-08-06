Salah ra mắt Trabzonspor, hơn 2 vạn CĐV tạo nên màn chào đón lịch sử

ANTD.VN - Mohamed Salah đã trải qua một trong những ngày đáng nhớ nhất sự nghiệp khi chính thức gia nhập Trabzonspor theo dạng chuyển nhượng tự do. Không chỉ nhận bản hợp đồng có mức đãi ngộ hàng đầu châu Âu, huyền thoại Liverpool còn được hàng chục nghìn cổ động viên đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chào đón như một người hùng, tạo nên khung cảnh hiếm thấy tại một sân bay.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 25.000 người hâm mộ Trabzonspor đã đổ về sân bay Trabzon trong tối 5-8 để chào đón ngôi sao người Ai Cập. Hàng trăm quả pháo sáng, pháo hoa cùng những tiếng hò reo không ngớt biến khu vực sân bay thành một lễ hội bóng đá thực sự.

Biển người chào đón Salah ở sân bay (Ảnh: Getty Images)

Sau khi đáp chuyến bay từ Hy Lạp, Salah không giấu được sự ngỡ ngàng trước tình cảm mà người hâm mộ Trabzonspor dành cho mình.

"Tôi thật sự không biết phải diễn tả thế nào. Thật tuyệt vời khi có rất nhiều người hâm mộ chờ đón tôi ở đây. Sự chào đón này thật khó tin và tôi rất hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ chứng kiến khung cảnh như vậy ở một sân bay trong suốt sự nghiệp của mình. Đó là cảm giác rất đặc biệt và cho thấy tình yêu mà mọi người dành cho tôi. Tôi nóng lòng được bắt đầu hành trình cùng Trabzonspor", Salah nói.

"Dù thi đấu ở bất cứ đâu, mục tiêu của tôi luôn là giành các danh hiệu. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên những thành công ở giải quốc nội cũng như đấu trường châu Âu", ngôi sao Ai Cập nhấn mạnh.

Salah là ngôi sao lớn nhất trong lịch sử Trabzonspor (Ảnh: Getty Images)

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ tại đảo Mykonos (Hy Lạp), Salah lập tức bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn tất thương vụ.

Tiền đạo 34 tuổi ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Trabzonspor và được cho là sẽ nhận mức lương khoảng 363.000 bảng mỗi tuần sau thuế.

Ngay khi đặt chân đến Istanbul bằng chuyên cơ riêng, Salah được đông đảo phóng viên và người hâm mộ chờ sẵn.



Trong ngày ra mắt, Salah lựa chọn khoác áo số 10 - số áo quen thuộc của anh ở đội tuyển Ai Cập - thay vì số 11 từng gắn liền với tên tuổi trong quãng thời gian thi đấu cho Liverpool.

Để sở hữu chữ ký của Salah, Trabzonspor đã vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều đội bóng.

Các CLB tại Saudi Arabia từng được đánh giá là những ứng viên sáng giá nhờ tiềm lực tài chính mạnh. Trong khi đó, Besiktas cũng tham gia đàm phán nhưng không thể đưa ra lời đề nghị đủ sức cạnh tranh.

Chủ tịch Trabzonspor Ertugrul Dogan tiết lộ đội bóng đã mất khoảng 10 ngày để hoàn tất thương vụ.

"Salah là một ngôi sao đẳng cấp thế giới và chúng tôi cần những cầu thủ như cậu ấy. Chúng tôi đã tăng tốc khi nhận thấy các đối thủ bắt đầu rút lui. Tôi trực tiếp gặp Salah và người đại diện. Mọi cuộc trao đổi đều diễn ra rất chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi muốn gửi tới bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cũng như châu Âu một thông điệp rõ ràng rằng Trabzonspor đủ sức chiêu mộ bất kỳ cầu thủ nào mà mình mong muốn. Hy vọng bản hợp đồng này sẽ mang đến nhiều điều tích cực cho CLB và cộng đồng người hâm mộ", ông Dogan chia sẻ.

Đây có thể coi là ngày lịch sử của Trabzonspor (Ảnh: Getty Images)

Việc chiêu mộ thành công Mohamed Salah được xem là bước ngoặt lịch sử đối với một CLB còn ít tên tuổi như Trabzonspor.

Không chỉ sở hữu một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Premier League, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ còn gửi đi lời khẳng định về tham vọng cạnh tranh với các thế lực hàng đầu trong nước cũng như nâng tầm vị thế ở đấu trường châu Âu.