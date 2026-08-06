Messi chạm cột mốc 920 bàn, Inter Miami thắng tưng bừng

ANTD.VN - Lionel Messi lập cú đúp bàn thắng, góp công lớn giúp Inter Miami đánh bại Atletico San Luis với tỉ số 4-2 tại CONCACAF Leagues Cup, sáng 6-8. Hai pha lập công không chỉ giúp đội bóng nước Mỹ lội ngược dòng thành công mà còn đưa siêu sao người Argentina chạm cột mốc 920 bàn thắng trong sự nghiệp.

Đây cũng là những bàn thắng đầu tiên của Messi kể từ sau World Cup 2026, giải đấu mà anh cùng tuyển Argentina vào tới trận chung kết trước khi thất bại trước Tây Ban Nha.

Trận này, đội chủ nhà nhập cuộc không như mong muốn khi Atletico San Luis bất ngờ có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 4. Tuy nhiên, lợi thế của San Luis chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Messi lập cú đúp đầu tiên sau World Cup 2026 (Ảnh: Inter Miami)

Nhận đường chuyền dài chuẩn xác từ Noah Allen, Messi khống chế bóng gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Andres Sanchez, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Pha lập công không chỉ giải tỏa áp lực cho Inter Miami mà còn đánh dấu bàn thắng đầu tiên của Messi sau kỳ World Cup vừa qua.

Không dừng lại ở bàn gỡ hòa, đội trưởng tuyển Argentina tiếp tục trở thành trung tâm trong mọi đợt tấn công của Inter Miami.

Phút 44, Messi di chuyển thông minh để đón đường phối hợp của đồng đội rồi đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và giúp Inter Miami dẫn 3-1. Trước đó, Segovia là người nâng cách biệt lên 2-1 ở phút 26.

Ngay trước khi hiệp một khép lại, chủ nhân 8 Quả bóng vàng tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo để trung vệ Micael lập công, giúp đại diện MLS bước vào giờ nghỉ với cách biệt lớn 4-1.

Sang hiệp 2, Sergio gỡ thêm 1 bàn cho đội khách. Trận đấu sau đó phải tạm dừng khoảng 30 phút vì sấm sét, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới kết quả chung cuộc khi Inter Miami bảo toàn chiến thắng 4-2, đồng thời nối dài chuỗi bất bại lên con số 8.

Hai bàn thắng vào lưới San Luis giúp Messi nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp lên 920 sau 1.166 trận đấu.

Bên cạnh đó, siêu sao người Argentina cũng chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử CONCACAF Leagues Cup với 14 pha lập công, vượt qua Denis Bouanga - người trước đó nắm giữ kỷ lục với 13 bàn.