Truyền thông Thái Lan: ĐT Việt Nam xứng đáng số 1 Đông Nam Á

ANTD.VN - Chiến thắng 3-0 ngay trên sân Pakansari không chỉ giúp tuyển Việt Nam rộng cửa giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026, mà còn tạo tiếng vang khắp khu vực. Hàng loạt tờ báo Indonesia, Thái Lan cũng như các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á đều dành "mưa" lời khen cho màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Màn trình diễn ấn tượng của tuyển Việt Nam trước Indonesia nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên truyền thông Đông Nam Á.

Trong bối cảnh Indonesia được đánh giá cao nhờ lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam được xem là kết quả vượt ngoài dự đoán.

Siam Sport ấn tượng với chiến thắng của ĐT Việt Nam trên sân Indonesia (Ảnh: Siam Sport)

Tờ Siam Sport của Thái Lan nhận định tuyển Việt Nam đã thể hiện đúng hình ảnh của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup.

Theo đó, đội bóng của HLV Kim Sang-sik không chỉ sắc bén trong tấn công mà còn duy trì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự trong suốt 90 phút.

Siam Sport cho rằng Indonesia hoàn toàn lép vế trước tuyển Việt Nam: "Indonesia hoàn toàn không phải đối thủ của nhà đương kim vô địch Việt Nam trận này. Trước trận, đội chủ nhà được đánh giá cao nhờ nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu cùng lợi thế sân bãi. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Pakansari cho thấy khoảng cách khá rõ giữa hai đội".

Trong khi đó, trang Krian Buriram đăng tải dòng trạng thái gây chú ý: "Việt Nam quá đẳng cấp! Xứng đáng là số 1 Đông Nam Á". Họ đánh giá Việt Nam đã chơi cực kỳ bản lĩnh khi hành quân tới Bogor và đánh bại Indonesia ngay trên sân khách.

Theo Krian Buriram, 3 điểm giành được không chỉ đưa tuyển Việt Nam tiến gần bán kết mà còn khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch.

Trên tờ Bola nổi tiếng của Indonesia, chuyên gia Luciano Leandro nhận xét: "Điều dễ nhận thấy nhất là khả năng chuyển đổi phòng ngự của Indonesia rất kém. Sau khi mất bóng, các cầu thủ trở lại vị trí quá chậm và Việt Nam đã tận dụng điều đó rất hiệu quả. Một đội bóng có chất lượng như Việt Nam luôn biết cách trừng phạt những sai lầm như vậy".

Diễn đàn bóng đá Đông Nam Á - ASEAN Football cũng dành nhiều lời khen cho tuyển Việt Nam. Trang này nhận định chiến thắng trước Indonesia là lời khẳng định rõ ràng nhất về sức mạnh của nhà đương kim vô địch.

"Một chiến thắng để khẳng định sức mạnh của nhà vô địch. Đây cũng là lời nhắc nhở rằng Việt Nam vẫn là đội tuyển mạnh bậc nhất của bóng đá Đông Nam Á", ASEAN Football nhấn mạnh.