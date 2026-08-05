Rời Liverpool, Salah có bến đỗ mới không ngờ

ANTD.VN - Sau nhiều tháng trở thành tâm điểm của hàng loạt tin đồn chuyển nhượng, Mohamed Salah cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định về tương lai. Điều bất ngờ là huyền thoại của Liverpool không lựa chọn Saudi Pro League hay MLS như dự đoán, mà chuẩn bị gia nhập Trabzonspor - đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hơn bốn tháng sau khi thông báo chia tay Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do, Mohamed Salah đã tìm được bến đỗ mới. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Salah sẽ gia nhập Trabzonspor và trở thành "bom tấn" của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Trabzonspor xác nhận ngôi sao người Ai Cập sẽ có mặt tại Istanbul vào ngày 5-8 để hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi ra mắt.

Salah gia nhập Trabzonspor là một bất ngờ lớn (Ảnh: Fabrizio Romano)

Quyết định của Salah khiến không ít người bất ngờ. Trong suốt nhiều tháng qua, tiền đạo 34 tuổi liên tục được các đội bóng tại Saudi Arabia theo đuổi bằng những lời đề nghị có giá trị rất lớn. Song song với đó, MLS cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn đưa cựu ngôi sao Liverpool sang Mỹ thi đấu.

Thậm chí, Chủ tịch MLS Don Garber từng công khai khẳng định giải đấu rất muốn sở hữu chữ ký của Salah nhằm nâng tầm sức hút.

Dẫu vậy, tất cả đều không thể thuyết phục được chân sút người Ai Cập. Besiktas từng là đội tiến gần nhất đến việc chiêu mộ Salah. Tuy nhiên, ở giai đoạn quyết định, Trabzonspor bất ngờ vượt lên và đạt được thỏa thuận với cầu thủ từng nhiều năm là ngôi sao chói sáng ở Premier League.

Đội bóng này từng vô địch Super Lig năm 2022, giành Siêu cúp Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và đăng quang cúp Quốc gia mùa giải vừa qua. Việc chiêu mộ thành công một ngôi sao thượng hạng như Salah cho thấy tham vọng rất lớn của Trabzonspor, trong việc cạnh tranh sòng phẳng với hai ông lớn Galatasaray và Fenerbahce ở mùa giải 2026/27.