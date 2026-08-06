Công an Hà Nội FC gặp Hà Tĩnh tại vòng khai màn V-League 2026/27

Theo kế hoạch, mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam 2026/27 sẽ bắt đầu bằng trận tranh Siêu cúp giữa đương kim vô địch V-League - Công an Hà Nội và đương kim vô địch Cúp quốc gia - Công an TP.HCM vào ngày 30-8.

Sau đó, V-League 2026/27 sẽ chính thức khai mạc vào 4-9-2026 và dự kiến kết thúc ngày 22-5-2027. Giải hạng Nhất quốc gia diễn ra từ 11-9-2026 đến 16-5-2027. Trong khi Cúp quốc gia tranh tài từ 18-9-2026 đến 30-5-2027.

Theo bốc thăm, đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội sẽ gặp Hà Tĩnh tại vòng 1 V-League 2026/27. Bên cạnh đó, vòng khai màn V-League còn có các cặp đấu hấp dẫn khác như Công an TP.HCM - Hà Nội, Hải Phòng - Ninh Bình, Nam Định - HAGL, Đồng Nai - Thể Công Viettel...

Các cặp đấu vòng 1 V-League 2026/27

Phân nhánh thi đấu Cúp quốc gia 2026/27

Tại Cúp quốc gia, có tổng cộng 27 đội chuyên nghiệp tranh tài theo thể thức đấu loại trực tiếp. Trong đó 22 CLB thi đấu vòng loại, 5 đội được miễn vòng loại gồm 4 đội có thành tích tốt nhất mùa trước là Công an TP.HCM, Ninh Bình, Nam Định, Thể Công Viettel, và Công an Hà Nội - đội đại diện Việt Nam dự Cúp châu Á, Cúp Đông Nam Á.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Cúp quốc gia 2026/27 sẽ áp dụng thể thức hai lượt sân nhà/sân khách tại vòng bán kết và chung kết.

Theo bốc thăm, CLB Công an Hà Nội được vào thẳng vòng 1/8 sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu vòng loại Đồng Nai - Đồng Tháp.

Trong khi, đương kim vô địch Công an TP.HCM sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu vòng loại Thanh Hoá - Becamex TP.HCM.