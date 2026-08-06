Công an Hà Nội FC gặp Hà Tĩnh tại vòng khai màn V-League 2026/27

Theo kế hoạch, mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam 2026/27 sẽ bắt đầu bằng trận tranh Siêu cúp giữa đương kim vô địch V-League - Công an Hà Nội và đương kim vô địch Cúp quốc gia - Công an TP.HCM vào ngày 30-8.
Sau đó, V-League 2026/27 sẽ chính thức khai mạc vào 4-9-2026 và dự kiến kết thúc ngày 22-5-2027. Giải hạng Nhất quốc gia diễn ra từ 11-9-2026 đến 16-5-2027. Trong khi Cúp quốc gia tranh tài từ 18-9-2026 đến 30-5-2027.
Theo bốc thăm, đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội sẽ gặp Hà Tĩnh tại vòng 1 V-League 2026/27. Bên cạnh đó, vòng khai màn V-League còn có các cặp đấu hấp dẫn khác như Công an TP.HCM - Hà Nội, Hải Phòng - Ninh Bình, Nam Định - HAGL, Đồng Nai - Thể Công Viettel...
Tại Cúp quốc gia, có tổng cộng 27 đội chuyên nghiệp tranh tài theo thể thức đấu loại trực tiếp. Trong đó 22 CLB thi đấu vòng loại, 5 đội được miễn vòng loại gồm 4 đội có thành tích tốt nhất mùa trước là Công an TP.HCM, Ninh Bình, Nam Định, Thể Công Viettel, và Công an Hà Nội - đội đại diện Việt Nam dự Cúp châu Á, Cúp Đông Nam Á.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Cúp quốc gia 2026/27 sẽ áp dụng thể thức hai lượt sân nhà/sân khách tại vòng bán kết và chung kết.
Theo bốc thăm, CLB Công an Hà Nội được vào thẳng vòng 1/8 sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu vòng loại Đồng Nai - Đồng Tháp.
Trong khi, đương kim vô địch Công an TP.HCM sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu vòng loại Thanh Hoá - Becamex TP.HCM.
CLB Công an Hà Nội sẵn sàng chinh phục mùa giải mới đầy sôi động
Mùa 2026/27, Công an Hà Nội FC cùng lúc tranh tài ở 4 đấu trường danh giá: cúp châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League và Cúp quốc gia.
Đội bóng ngành Công an sẽ mở màn mùa giải mới bằng trận play-off C1 châu Á 2026/27 trên sân CLB Adelaide United (Australia) ngày 11-8 tới.
Nhằm tiếp thêm động lực và giao nhiệm vụ cho toàn đội trước chuyến thi đấu quốc tế quan trọng, Ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội đã có buổi gặp mặt, động viên ban huấn luyện cùng toàn thể cầu thủ. Tại buổi gặp, ban lãnh đạo CLB đã biểu dương tinh thần tập luyện nghiêm túc của đội bóng trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu thầy trò HLV Alexandre Polking thi đấu với tinh thần kỷ luật, bản lĩnh và quyết tâm cao nhất, thi đấu cống hiến vì màu cờ sắc áo CLB Công an Hà Nội cũng như đại diện cho vị thế của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục.
Thay mặt toàn đội, HLV Polking bày tỏ quyết tâm, khẳng định sẽ cùng toàn đội chuẩn bị kỹ lưỡng nhất về mặt chuyên môn để phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong cuộc đối đầu với Adelaide United.