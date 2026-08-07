Vinicius chấm dứt tham vọng chiêu mộ của Arsenal

ANTD.VN - Real Madrid đã chính thức giữ chân thành công Vinicius khi tiền đạo người Brazil đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2032. Thỏa thuận khép lại nhiều tháng đàm phán căng thẳng, đồng thời chấm dứt những đồn đoán về khả năng ngôi sao 26 tuổi rời sân Bernabeu để gia nhập Arsenal.

Thông báo được Real Madrid đưa ra ngày 6-8, đánh dấu một trong những thương vụ quan trọng nhất của đội bóng Hoàng gia trong mùa hè 2026. Với bản hợp đồng mới kéo dài thêm 6 năm, Vinicius tiếp tục được xem là nhân tố trung tâm trong kế hoạch phát triển lâu dài của CLB.

Vinicius chốt tương lai, ký hợp đồng đến năm 2032 với Real Madrid (Ảnh: Real Madrid)

Quá trình thương lượng giữa hai bên kéo dài nhiều tháng do tồn tại khác biệt về chế độ đãi ngộ.

Theo hợp đồng cũ có thời hạn đến hè 2027, Vinicius nhận mức thu nhập khoảng 17,4 triệu euro mỗi năm. Tuyển thủ Brazil mong muốn nâng con số này lên khoảng 29,5 triệu euro mỗi mùa, trong khi đề nghị ban đầu của Real Madrid chỉ dừng ở mức 21,7 triệu euro.

Chính vì vậy, quá trình thương lượng từng rơi vào bế tắc trước khi đội chủ sân Bernabeu quyết định nâng đáng kể chế độ đãi ngộ, bao gồm lương cơ bản, các khoản thưởng theo thành tích và tiền thưởng ký gia hạn, giúp hai bên tìm được tiếng nói chung.

Việc Vini tiếp tục gắn bó với Real cũng chấm dứt tham vọng của Arsenal. Đội bóng thành London từng xem Vinicius là mục tiêu số một nhằm nâng cấp hàng công sau chức vô địch Premier League mùa 2025/26. Arsenal thậm chí sẵn sàng lập kỷ lục để đưa về ngôi sao Brazil.

Đây là mùa hè vô cùng bận rộn của Kền kền trắng. Đội chủ sân Bernabeu đưa Jose Mourinho trở lại ghế HLV trưởng, đồng thời liên tiếp tăng cường lực lượng với những bản hợp đồng như Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Carlos Espi, Denzel Dumfries và mới nhất là Yan Diomande từ RB Leipzig với mức phí được cho là kỷ lục trong lịch sử CLB, lên tới 140 triệu euro.