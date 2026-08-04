HLV tuyển Indonesia thừa nhận thua tâm phục Việt Nam

ANTD.VN - Ông John Herdman thừa nhận Việt Nam thi đấu tốt hơn và thắng xứng đáng, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Indonesia về thất bại 0-3 trên sân Pakansari.

"Trước hết, tôi muốn chúc mừng Việt Nam. Thi đấu ở Indonesia không dễ dàng, và đây cũng không phải là nơi dễ giành chiến thắng. Vì vậy, tôi khen ngợi họ. Họ xứng đáng có được 3 điểm", HLV trưởng Indonesia - John Herdman nói sau thất bại 0-3 trên sân nhà Pakansari thuộc lượt trận áp chót bảng A ASEAN Cup 2026.

Trận này, Indonesia được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà, sở hữu đội hình đắt giá nhất giải, nắm lợi thế đoạt vé bán kết sớm trong khi tuyển Việt Nam chịu nhiều áp lực.

Ống kính truyền hình đặc tả sự bất lực của HLV John Herdman trong trận Indonesia thua tâm phục khẩu phục Việt Nam 0-3 tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 tối 3-8 (Ảnh chụp màn hình)

Thế nhưng, một kịch bản không tưởng đã xảy ra. Việt Nam vươn lên dẫn 2-0 chỉ sau 15 phút đầu, trước khi Xuân Son ấn định chiến thắng ở phút 71. Những toan tính chiến thuật của HLV John Herdman, bao gồm việc dùng toàn bộ 5 quyền thay người, đều không thể giúp chủ nhà có bàn thắng, dù chỉ là danh dự.

0-3 là thất bại đậm nhất Indonesia từng nhận trên sân nhà trong suốt 30 năm dự ASEAN Cup - một kết quả khiến người hâm mộ xứ vạn đảo đau xót.

"Màn trình diễn của chúng ta tối nay không đủ tốt. Về mặt chiến thuật, Việt Nam đã chơi tốt hơn chúng ta. Với tư cách HLV trưởng, tôi nhận trách nhiệm và xin lỗi mọi người về thất bại này", nhà cầm quân người Anh nói và hứa sẽ vực dậy đội bóng ở trận cuối gặp Singapore.

Ngày 7-8 tới, Việt Nam sẽ gặp đội đã bị loại là Campuchia tại Mỹ Đình và nắm cơ hội lớn vào bán kết với tư cách nhất bảng. Trong khi Indonesia dự báo có chuyến làm khách khó khăn trên sân của Singapore - đội chỉ cần hòa để loại chính Indonesia trong cuộc đua tấm vé bán kết còn lại.